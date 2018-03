El río Deba sufre el segundo vertido en menos de un mes 00:38 El río Deba, este martes. / Balneario de Altzola URA investiga la capa de espuma que ha cubierto las aguas del cauce a su paso por el barrio elgoibartarra de Altzola AITOR ZABALA Elgoibar Martes, 13 marzo 2018, 21:21

Los vecinos del barrio elgoibartarra de Altzola se han visto sorprendidos en torno a las 14.15 de este martes por la presencia de un capa de espuma que cubría el cauce del río Deba a su paso por la zona. El vertido, que parece tener su origen río arriba, está acompañado de un olor característico que los vecinos de Altzola no han sabido definir. «Tiene un punto de ácido, pero no podría concretar exactamente a qué me recuerda», ha manifestado una de las primeras personas que se ha percatado de la aparición de la masa de espuma que cubría la lámina de agua del río.

No es la primera ocasión que este barrio elgoibartarra vive una situación de este tipo. Han sido varias las ocasiones en las que los vecinos de Altzola han denunciado la aparición de espuma en suspensión en el río Deba a su paso por este barrio, pero, según han indicado, la de este martes presenta unas características distintas a las anteriores. «Otras veces la espuma solía ser superficial, parecía que no afectaba en exceso a la capa de agua situada bajo ellas; pero, en este caso, la espuma tenía una mayor densidad que en otras ocasiones y, ademas se podía ver que la sustancia que la originaba bajaba mezclaba con el agua, pues venía con un color distinto al habitual».

Se ignora si el vertido, que está siendo investigado por URA, ha provocado la muerte de especies piscícolas que habitan en el tramo.

Con el de este martes, el Deba sufre el segundo vertido en menos de treinta días. A mediados de febrero, varios cientos de peces aparecieron muertos en Soraluze. Los análisis efectuados con posterioridad permitieron conocer que el agente causante de la mortandad fue cianuro.