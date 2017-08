Ideomeneo se encarga de cerrar el Ciclo Musical de Verano de este año Sigma Project durante su actuación de la semana pasada. / FOTOS A.S. La actuación de esta tarde en el claustro comenzará a las 20.00 horas ANDER SALEGI DEBA Jueves, 31 agosto 2017, 07:15

. Después de un mes repleto de conciertos la parroquia debarra despide hoy la XXXIV edición del Ciclo Musical de Verano . El primer concierto a primeros de mes lo ofreció el grupo vocal KEA uno de los coros de cámara de referencia dentro del panorama coral estatal. Una semana más tarde, el trompetista Xavier Canin y el organista Matthieu de Miguel ofrecieron un concierto espectacular dentro de la parroquia. Después llegaron las fiestas patronales y durante esa semana no hubo ningún concierto.

La semana pasada, el claustro acogió al cuarteto saxofonista Sigma Project compuesto por Alberto Chaves, Andrés Gomis, Josetxo Silguero y Ángel Soria. Este grupo, de referencia europea, con muchos conciertos a nivel estatal y en el extranjero, está firmemente comprometidos con la creación musical actual, trabajando el estudio y la investigación del sonido. La semana pasada llenaron el Claustro de la iglesia de Santa María de Deba para presentar su programa 'Utopías de músicas antiguas', un recorrido utópico entre las músicas de los siglos XV al XVIII revisando con una visión actual, los mundos sonoros de Gesualdo, Scarlatti etc. La próxima actuación después de la de Deba fue en la Quincena Musical de San Sebastián.

Hoy finaliza el Ciclo Musical de Verano de Deba y de eso se encargará el cuarteto Ideomeneo, fundado en 2009. Obtuvo la Chamber Music Fellowship en la escuela Guildhall School of Music & Drama desde el 2009 hasta el 2011, realizando sus estudios con Alasdair Tait y continuandolos con el Profesor Rainer Schmidt (del cuarteto Hagen) en la Musikhochschule de Basilea. El cuarteto ha tenido el privilegio de recibir consejos en clases magistrales de profesores de la talla de Bernard Greenhouse, Gary Hoffman, Heime Müller, el Cuarteto Vogler, el Cuarteto Belcea y Günter Pichler del Cuarteto Alban Berg. Este grupo compuesto por Mark Dreuder, Balint Varay (violín), Miguel Ángel Rodríguez Olivera (viola) y Pau Codina Masferrer con el violonchelo, ha actuado en Europa y por todo el Reino Unido, en salas tan importantes como el Wigmore hall, el Barbican Hall, el Royal Festival Hall y Saint Martin in the Fieldes. Han actuado también en multitud de Festivales Internacionales de la más alta categoría. Las últimas actuaciones de este grupo han sido la gira por Escocia y Brasil que han hecho.

Comida popular

Desde el club Arbil decidieron alargar una semana más el plazo de inscripción para la comida de hermandad que celebrará el próximo 9 de septiembre.

Por esa razón hoy es el ultimo día para poder apuntarse en las oficinas del club. El menú tendrá un coste de 10 euros.

Comision Deba-Reus

Mañana, a partir de las 20.00, la Comisión Deba-Reus realizará la presentación oficial ante el pueblo de Deba y los medios de comunicación mediante una rueda de prensa en la plaza del Ayuntamiento de Deba. En este comunicado, buscarán el apoyo y la participación del máximo de los bares, colectivos, instituciones y ciudadanos.

Además de esto, mañana y el sábado la Comisión Deba-Reus pondrá un puesto en la plaza del Ayuntamiento para la venta de material (chapas y pañuelos para fiestas) y rifas con el fin de recaudar dinero para financiar el encuentro entre los municipios de Reus y Deba que se celebrará los días 27, 28 y 29 de octubre en Deba.

En esta rifa, se sortearán dos comidas o cenas. Uno en el Izenbe y otro en el Atozte, los cuales han colaborado en esta rifa. El puesto estará el mañana de 19.00 a 22.00 horas y el sábado de 12.00 a 15.00 horas.

El sorteo se realizará el sábado al mediodía, tras cerrar el puesto.