IV Haur Krosa, mañana en Mendaro

Para este próximo sábado, el club ciclista de Mendaro ha organizado una nueva edición de la carrera popular infantil Haur Krosa, que se lleva a cabo siempre en el mes de diciembre, siendo la del sábado la VI edición.

En esta carrera lo importante no es ganar, sino participar, por lo que a todas las personas participantes se les otorgará un premio. En esta carrera podrán participar niños y niñas nacidos entre los años 2006 y 2012, ambos inclusive y la participación está abierta a todo menor sea o no del municipio. Durante la edición, se disputarán un total de siete carreras, ya que cada una acoge a los niños y niñas nacidos en un año en concreto, es decir, que quienes hayan nacido en 2008 correrán con los de su edad y así en todos los años, no mezclando edades diferentes, para que todo sea más equitativo.

La carrera comenzará a las 18.00 horas en la plaza de Mendarozabal y es suficiente con que se apunten con media hora de antelación. La participación es completamente gratuita. En la pasada edición participaron cerca de 90 menores y se espera que en este año la participación siga siendo alta.

Hoy es un día lleno de esperanza, también para muchas personas de nuestro municipio y todas ellas desean que la suerte llegue a sus bolsillos. Nuestro municipio no se caracteriza porque la lotería reparta euros, pero siempre hay una vez y quizás hoy pueda ser ese día tan añorado por muchos.