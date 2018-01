Gora Behera Debasket consigue la primera victoria del club Los cadetes vencieron 39-34 al Arri BKL B de Beasain. Por contra, el equipo sénior sigue sin conocer el triunfo ANDER SALEGI DEBA. Jueves, 18 enero 2018, 00:14

Después de diez jornadas de campeonato, al fin llegó la primera victoria de la historia del club Debasket. Los encargados de conseguir tal hazaña han sido los jugadores de categoría cadete.

Gora Behera Debasket se ha ganado un hueco en la historia de este modesto club. Desde su creación en septiembre de 2016, hasta la fecha ningún equipo había logrado ganar un partido (ni en amistoso, ni en competición oficial). El parón de navidades les ha sentado bien a los jugadores de categoría cadete. Después de algo más de un mes sin competir en casa, el sábado, se enfrentaron a Arri BKL B de Beasain. Los dos primeros cuartos los finalizaron por debajo en el marcador (6-7 y 11-12). Durante el descanso la charla que les impartió el entrenador les sirvió para creer en la victoria, y así fue.

El tercer cuarto (19-4) fue clave para conseguir el triunfo, ya que el ultimo (3-11) se lo llevó el Arri BKL. El resultado final del encuentro fue 39-34 a favor de los locales. Un buen partido de lo entrenados por Abadia que al final después de diez jornadas vieron como el trabajo de cada día tiene recompensa.

El sábado se desplazarán a Oñati para enfrentarse al Aloña Mendi (12.00 horas) tercer clasificado del grupo, mientras que los debarras continúan últimos empatados a puntos con el penúltimo clasificado.

Por su parte, Electricidad Perosanz continúa con la mala racha. A pesar de que durante los entrenamientos la actitud ha cambiado a mejor, en los partidos no consiguen ganar. La última jornada fue la última de la primera fase. El equipo sénior se enfrentó a Arri BKL - Bideluze taberna de Beasain y el primer cuarto fue el más igualado (11-16), pero el resto fue de claro dominio del equipo visitante.

A pesar del fuerte apoyo de la hinchada, Enbata Laranja, y el resto de personas que asistieron al polideportivo debarra, los jugadores de Electricidad Perosanz estaban negados a encestar. No tuvieron su mejor tarde y fueron arrollados por los de Beasain. El partido finalizó 41-75. El equipo ha finalizado la primera fase en última posición con un balance de cero victorias. Esta semana les tocará descansar, la cual aprovecharán para corregir errores. La semana que viene comenzarán con la segunda fase, la de consolación. El grupo que les ha tocado está compuesto por Easo, Kurkubi, Saski Axular, Alde Zaharra C, Ostadar, Zarautz Zast, Mondragon Unibertsitatea C, Grupo EME Oiarso, Arri BKL y Take Coach.

El primer partido de esta nueva fase lo jugarán en casa ante el Take Coach, viejos conocidos de la primera fase, ante los cuales los debarras tienen ganas de revancha.