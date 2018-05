Fracaso de los palistas debarras en el campeonato Interpueblos Barinagarrementeria realiza un saque. / A. SALEGI Después de dos años seguidos alcanzando la final, esta vez han sido eliminados a la primera ANDER SALEGI DEBA. Viernes, 25 mayo 2018, 00:55

El paso de los palistas debarras por el campeonato Interpueblos ha sido fugaz. Los últimos años han logrado muy buenos resultados, pero esta edición será una de las que olvidarán los palistas locales. En la primera ronda las dos modalidades han dicho adiós al campeonato.

A pala corta, donde los dos últimos años alcanzaron la final, tenían esperanzas de lograr buenos resultados, y al final han visto desvanecidas esas opciones. En Aldats, los debarras dejaron la eliminatoria ante Errenteria igualada a victorias pero con tanteo a favor (74-55). En el partido de vuelta, disputado en Errenteria, los debarras no jugaron mal, pero no tuvieron suerte. El primer partido lo jugaron Beitia y Etxeberria a paleta con cuero. Cuando los debarras estaban por delante en el marcador un jugador de Errenteria propino un pelotazo en el brazo de Etxeberria. ¿Intencionado? No se sabe. Lo que provoco que el jugador debarra no pudiera mover el dolorido brazo con soltura y el equipo de Deba perdió 35-23. A pala corta, se les escapó el triunfo a los Mikel (López y Sánchez). Jugaron un buen partido, pero en la recta final, los de Errenteria le dieron la vuelta al marcador y se llevaron la victoria (40-37). Al final Errenteria se clasificó para la siguiente ronda con 1-3 en victorias a favor, pero con el tanteo perdido 134-130.

A pala con pelota de goma lo tenían complicado los debarras. Los de Hernani dejaron en el partido de ida casi todo resuelto. El primer partido lo jugó Sagarana de forma individual, Murgiondo le pasó por encima y el debarra perdió 9-20. Aristi y Esnaola se quedaron con la miel en los labios. Después de ir 18-6 ganando se relajaron y los de Hernani aprovecharon para darle la vuelta al marcador y ganar 19-20. En individuales hasta el 7, Barinagarrementeria tampoco pudo lograr la victoria y perdió 15-20 contra Arregi.

Debasket

El club Debasket ha organizado para hoy a partir de las 18.30 horas en Kultur Elkartea una reunión abierta dirigida a todo aquel que esté interesado en conocer la situación presente y futura del club.