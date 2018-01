El ermutarra Aitor Hernández, campeón de Euskadi de ciclocross Cruzó la meta en solitario en la carrera celebrada el fin de semana en Izarra (Alava) y es la quinta vez que se hace con este título K. ITURRIAGAGOITIA ERMUA. Jueves, 4 enero 2018, 00:08

El ciclista Aitor Hernández (Specialized-Ermua Impulso) ha revalidado el título de campeón de Euskadi de ciclocross este último fin de semana, tras cruzar la meta en solitario e imponerse en la carrera celebrada en la localidad de Izarra (Araba). Es la quinta vez que el ermuarra se hace con el título; lo consiguió en Ormaiztegi en 2012, en Lezama en 2013, en Legazpi en 2015 y en 2016 en Berriz. Este pasado sábado lo ha vuelto a conseguir por quinta vez.

El ciclista ermuarra se ha hecho con el triunfo por delante del profesional de carretera Gorka Izagirre y de Javier Ruiz de Larrinaga en una carrera en la que pudo imponer desde los primeros compases un alto ritmo, para acabar soltando a sus perseguidores en la segunda vuelta.

Cumplir el objetivo

Tras subir al primer escalón del podio por novena vez esta temporada, Aitor Hernández comentaba: «Estoy muy contento por cumplir uno de los objetivos que tenía para esta temporada, siendo además la quinta vez que gano el Campeonato de Euskadi, lo cual es algo muy especial. Ha sido una carrera bonita en un circuito que, como habitualmente, era durísimo con tantas curvas, así que me alegro de haber podido ganar por delante de dos rivales como Gorka Izagirre y Larrinaga, que no me han puesto las cosas fáciles. Ahora quiero descansar bien estos días y terminar de ponerme a punto para el Campeonato de España, que como siempre será un momento decisivo de la temporada, en el que intentaré estar en la pelea por la victoria, aunque el nivel general es muy alto».