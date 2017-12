El equipo de gobierno asegura que EH Bildu no presentó propuestas antes del pleno

El equipo de gobierno ha querido aclarar varios aspectos del pleno de presupuestos celebrado esta misma semana. Asegura que la negociación del presupuesto 2018 con la oposición, EH Bildu, se ha planteado exactamente igual que en años anteriores, incluidos los 4 años de la anterior legislatura. Es decir, en la Comisión de Hacienda del 20 de noviembre se les presentó el proyecto de presupuesto y se les dio un plazo de 15 días para plantear sus propuestas y negociarlas.

El equipo de Gobierno repite que no tuvo noticia de ninguna propuesta hasta el mismo día del Pleno argumentando que no había habido margen económico para negociar nada con anterioridad, y el equipo de gobierno se pregunta: «Si Bildu había tenido tan claro durante un mes que no había margen para negociar nada, ¿qué margen de negociación pretendía que hubiera, presentando sus propuestas a última hora y en el mismo Pleno? Parece bastante claro que la presentación de estas propuestas responde únicamente a la necesidad de justificar su negativa al presupuesto municipal para el 2018».

Por otra parte, en opinión de PNV y PSE, la propuesta realizada por EH Bildu «falla desde la base. Los 500.000 euros que se contemplan en el presupuesto para la ampliación del Polideportivo, la mitad de los cuales provienen de una subvención de la Diputación Foral de Gipuzkoa, no se pueden utilizar en otras cosas tal y como plantea Bildu, al tratarse de una subvención finalista. Ese dinero (250.000 euros) está acordado para llevar a cabo la ampliación de la cubierta del polideportivo y no para otro fin.

En cuanto a algunas de las actuaciones planteadas por Bildu, según el equipo de gobierno, «son destinadas a colectivos concretos, usuarios del padel, de skate etc... La propuesta de ampliación del Polideportivo del Equipo de Gobierno da servicio a toda la ciudadanía de Soraluze primando el interés general ya que se trata de crear nuevos espacios no solo deportivos sino también culturales, dando así respuesta a la escasez de los mismos en nuestro municipio».

Por último, el equipo de gobierno quiere señalar que el incremento del gasto corriente en comparación al año 2017 supone un incremento de unos 120.000 euros. Explican que es un incremento motivado por la adecuación de los sueldos de los trabajadores y monitores de la Ludoteka y el Gazteleku, trabajadores del Polideportivo y los trabajadores de limpieza de los edificios municipales.

Olentzero

Olentzero y Mari Domingi recorrerán Soraluze mañana domingo a partir de las 11.30 horas. A continuación recogerán las cartas de los niños en el polideportivo.