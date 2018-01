El sagrario situado bajo el retablo de la Vera Cruz luce de nuevo todos sus ángeles Figuras. El sagrario, con los siete ángeles que lo adornan. / AITOR A.Z. ELGOIBAR. Jueves, 25 enero 2018, 00:19

El sagrario situado a la derecha del altar mayor, justo debajo del retablo de la Vera Cruz, ha recuperado su aspecto original. Hace varios meses, los ladrones se llevaron tres de los siete pequeños ángeles de bronce en posición orante que lo adornan creyendo que contaban con un gran valor, engañados por su brillo dorado. Superado el disgusto inicial, tocaba dar respuesta al robo, y a la parroquia de San Bartolomé no le quedó otro remedio que reponer las figuras utilizando como punto de partida el único de los cuatro ángeles situados sobre las columnas que engalanan el sagrario que los amigos de lo ajeno no se pudieron llevar. «Contactamos con Alfa Arte para que hiciera unas réplicas de los ángeles robados. Afortunadamente, los ladrones no pudieron llevarse todos y dejaron uno, que es el que ha servido como modelo para hacer los tres restantes», indicaron desde la parroquia.

Una vez finalizadas las copias en los talleres de la firma eibartarra, tocaba reponerlas en su emplazamiento original, el sagrario situado bajo al retablo de la Vera Cruz. Esa labor fue llevada a cabo por Lázaro Bernedo, que no sólo las colocó sino que les añadió un elemento de sujeción extra en su base con el objetivo de ponerles las cosas más difíciles a los ladrones si, por desgracia, se animan a hacer otra visita a la parroquia elgoibartarra