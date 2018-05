«Nuestra referencia es el Ordizia; si suben ellos, subimos nosotros» Toca esperar. Los jugadores saludaron a sus aficionados al final del choque contra el Euskalduna. / AITOR Las opciones del Haundi pasan por lo que suceda en los play-offs de ascenso a 2ª División B y en el triangular de ascenso a 3ª División AITOR ZABALA ELGOIBAR. Martes, 29 mayo 2018, 00:26

El Haundi se impuso al Euskalduna por 4-0 en el partido por el quinto y el sexto puesto en la Regional Preferente de Gipuzkoa. Este triunfo le permite conservar opciones de ascenso, pero para que se materialicen se deben dar una serie de circunstancias que, en principio, hacen recomendable no caer en un exceso de optimismo. «Nuestra referencia más inmediata es el Ordizia. Si ellos suben, nosotros también; si no logran el ascenso, nosotros tampoco», indicaron desde las oficinas del CD Elgoibar.

Las esperanzas del Haundi están puestas en los equipos vascos de 3ª División que están jugando el play-off de ascenso a 2ª División B, y en el Ordizia, el representante guipuzcoano en el triangular que enfrentará a los segundos clasificados en la División de Honor de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Las posibilidades del Ordizia y, por extensión, las del Haundi, se ven condicionadas por el desenlace de los play-off de ascenso a 2ª División B. «Cuantos más equipos vascos logren el ascenso, más opciones de subir habrá. Si se diera el caso de que subieran tres (el Sestao ha sido eliminado y ya no hay opción de que suban cuatro), los tres equipos del triangular lograrían el ascenso a 3ª División y nosotros pasaríamos a jugar en la División de Honor Regional. Pero si no sube ninguno, tanto los tres equipos del triangular de ascenso a 3ª División, como nosotros, nos quedaríamos en las categorías en las que estamos. Por otro lado, si solo subiera uno de 3ª División a 2ª División B, el Haundi lograría el ascenso en el caso de que el Ordizia ganara el triangular; si equipo ordiziarra quedara segundo o tercero, no subiríamos. Hay más variables en juego, pero lo único que podemos hacer es esperar y confiar en que la suerte nos sea favorable», manifestaron desde el CD Elgoibar.

Por su parte, el CD Elgoibar de la categoría Cadete de Honor no pudo lograr el billete para jugar en la Liga Vasca la próxima campaña en el triangular de ascenso que se disputó en Mintxeta. El equipo preparado por Santi perdió con el Kaskagorri, de Amurrio, por 1-2, y con el Deusto, por 0-1. El ascenso fue para el Deusto que se impuso al Kaskagorri por 3-0.

Por otro lado, el CD Elgoibar de 1ª Regional perdió con el Astigarragako Mundarro en la final de la Copa Gipuzkoa por 1-3. Finalmente, el Infantil Txiki del CD Elgoibar cayó en la tanda de penaltis en la semifinal de Copa que le enfrentó al Lazkao, El tiempo reglamentario finalizó con empate a uno en el marcador.