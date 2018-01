500 niños participaron en el Concurso de Dibujo del Cross Muguerza Ezequiel Canario, Carmen Valero, John Ngugi y Mariano Haro, en la entrega de premios. / AITOR El plazo de presentación de trabajos para el certamen de fotografía finaliza el 16 de febrero AITOR ZABALA ELGOIBAR. Viernes, 19 enero 2018, 00:23

Medio millar de niñas y de niños, en concreto, 509, han participado en la tercera edición del concurso de dibujo del Cross Internacional Juan Muguerza. El primer premio en la categoría reservada a los alumnos de 1º y 2º curso de Educación Primaria fue para Jon Treviño Agirregomezkorta, siendo el segundo premio para el trabajo presentado por Mikel Etxabe Zabala. La siguiente categoría en liza tuvo como protagonistas a los escolares de 3º y 4º de Educación Primaria. En esta caso, el primer premio fue para Alain Díez y el segundo para Ibon Makazaga Idarraga. Finalmente, la tercera categoría estaba reserva a los alumnos de 5º y 6º de Enseñanza Primaria, y el trabajo más valorado por los miembros del jurado fue para el presentado por Ane Domínguez, siendo el segundo premio para el dibujo realizado por Danel Rodríguez Aranburu.

La plaza Kalegoen acogió el sábado la entrega de los premios a los mejores trabajos presentados al concurso, en el transcurso de una gran fiesta atlética que contó con la participación de Mariano Haro, John Ngugi, Ezequiel Canario, Carmen Valero, Ana Isabel Alonso y Pilar Fernández, atletas que han inscrito su nombre en el palmarés de ganadores de la carrera elgoibartarra. Tanto las obras premiadas como algunos de los trabajos seleccionados por el jurado pasarán a forma parte de una muestra que quedará expuesta al público en el polideportivo Olaizaga y se podrá visitar entre los días 29 de enero y 25 de febrero.

El concurso de dibujo, organizado por al área de Promoción Infantil y Juvenil del Ayuntamiento de Elgoibar y el club de atletismo Mintxeta, estaba dividido por edades y constaba de un primer premio de 60 euros en vales de compra y de un segundo, de 50 euros, canjeables en las tiendas de material deportivo de la localidad.

La fotografía, a escena

Este concurso no es el único vinculado a esta prueba. De hecho, continúa abierto el plazo de presentación de trabajos para el IV Concurso de Fotografía del Cross Juan Muguerza. Los fotógrafos interesados en hacerse con alguno de los premios del concurso organizado por el club de atletismo Mintxeta A.T, en colaboración con el bar Tantaka, tienen hasta 16 de febrero para entregar sus trabajos (dirección de entrega: Mintxeta A.T. Apartado de Correos 120. 20870 Elgoibar).

Según se indica en las bases del concurso, las fotografías pueden ser tanto en blanco y negro como en color, y deben tener unas medidas de 24 x 30 centímetros y ser presentadas sobre un soporte de cartón (blanco o negro) de 30 x 40 centímetros. Todas las fotografías formarán parte de una muestra que quedará instalada en el Tantaka entre el 26 de febrero y el 15 de marzo. De hecho, los que visiten la exposición elegirán con sus votos uno de los premios del concurso, dotado con 100 euros. Además, el concurso consta de dos premios más elegidos por un jurado especializado. Así, el ganador del concurso de fotografía se hará acreedor a un premio de 200 euros, mientras que el segundo clasificado recibirá otro de 100 euros.