Nagusilan busca voluntarios para su proyecto solidario

Chocolatada con los residentes de San Lázaro durante las fiestas de la calle Errosario. Una de sus prioridades es ofrecer compañía a las personas mayores

Un reciente estudio realizado en el Reino Unido identifica la soledad como uno de los problemas que afecta a sus ciudadanos. Nueve millones de británicos han confesado sentirse solos. El dato revela una situación dramática, pero sería un error pensar que esta realidad se circunscribe a las islas británicas, tal y como pueden acreditar los miembros de Nagusilan. Esta asociación, que vio la luz en San Sebastián en 1995, convive día a día con ella, ya que en su origen está acompañar, consolar y animar a personas mayores en situaciones de vulnerabilidad, amenazadas por las duras consecuencias del abandono y la soledad en sus vidas.

La delegación de Nagusilan en Elgoibar se creó el año 2000 y, a día de hoy, cuenta con 21 voluntarios. En su mayor parte, son personas mayores que, liberadas de sus compromisos laborales al haber alcanzado la edad de la jubilación, aprovechan el tiempo del que disponen para acompañar y ayudar a otras personas, tal y como manifestó Joserra Ecenarro, responsable de la delegación de Elgoibar. «Es una actividad que se desarrolla de forma desinteresada y con carácter solidario. Somos gente voluntaria que lleva a cabo esta labor libremente, sin relación laboral, y que no sustituye, en ningún caso, las funciones de los servicios profesionales remunerados. Entendemos que el tiempo libre es el gran activo de las personas jubiladas. Es importante e incluso justo que rentabilicemos socialmente una parte del mismo. Muchos mayores no tienen otra compañía que su propia soledad, ni otro horizonte que las paredes de su cuarto. La experiencia nos dice que esta actividad solidaria beneficia tanto al voluntario como a la personas atendida, ofreciéndoles a ambos el premio de la amistad, la satisfacción y la autorrealización. Si es así ¿por qué no combinar ambas realidades?».

Animados por esta idea, uno de los retos que se ha marcado Nagusilan Elgoibar es seguir creciendo y sumar nuevas personas a su causa. Su objetivo es alcanzar la cifra de 36 voluntarios y así poder atender mejor las distintas iniciativas en las que participan sus miembros. Además de visitar a los mayores de la residencia San Lázaro y el Centro de Día, o acompañarles en sus paseos, participan con ellos en bingos, tertulias, actividades musicales y festivas que tienen lugar en Elgoibar (San Bartolomé, Errosario,...). También participan en actividades dirigidas a fomentar las relaciones intergeneracionales y en iniciativas solidarias auspiciadas por la Mesa de la Inserción Social, como los programas de recogida de alimentos, el Día del Arroz... Todos los que quieran colaborar no tienen más que pasar por el Hogar del Jubilado los lunes a las 11.00. «Acostumbramos a reunirnos en la sala polivalente del Hogar del Jubilado. Los que quieran tener más información sobre la labor que desempeñamos y la forma en la que podrían colaborar, no tienen más que personarse allí y les atenderemos gustosamente», manifestó Ecenarro. Además, el 27 de enero instalarán una mesa informativa en el King-Kong con el objeto de acercar más su actividad a la ciudadanía de Elgoibar.

Hilo de Plata y premios

Nagusilan es consciente de que no puede llegar a todas las personas mayores de la localidad, Para contactar con ellas y ofrecerles una plataforma a la que recurrir en caso de necesitar ayuda o simplemente para charlar con otra persona, Nagusilan cuenta con el Hilo de Plata, un teléfono gratuito (900713771) al que podrán llamar de lunes a viernes, entre las 10.00 y las 13.00 y las 17.00 y las 19.00.

Por otro lado, Nico Osoro, Miren Urkia y Mari Tere Iraegi, tres voluntarias de esta asociación, recibieron el reconocimiento de Nagusilan por su dedicación a los demás en la asamblea que tuvo lugar en la capital donostiarra hace unos días.