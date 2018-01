La muestra de sellos homenajeará al Cross Muguerza y a Morkaiko ME Filatelia. La sala de exposiciones abrirá sus puertas al mundo de los sellos este próximo sábado. / AITOR Su andadura se inició en 1943 y ambos celebran su 75 aniversario este año AITOR ZABALA ELGOIBAR. Miércoles, 10 enero 2018, 00:53

1943 es un año de referencia para la pequeña historia de Elgoibar. En esa fecha vio la luz la sociedad montañera Morkaiko ME y se disputó la primera edición del Cross Juan Muguerza, dos hitos que han tenido continuidad en el tiempo y, de hecho, han llegado hasta el día de hoy. En 2018 se cumplen 75 años de estas efemérides, y la asociación filatélica Altzolatarren Dorretxea ha querido rendir un pequeño homenaje al Cross Juan Muguerza y la sociedad montañera Morkaiko cediéndoles un papel protagonista en la XXXVIII Exposición Filatélica de Elgoibar, una muestra que abrirá sus puertas al público este próximo sábado.

El homenaje de los filatélicos elgoibartarras consistirá, por un lado, en la edición de dos sellos personalizados dedicados a Morkaiko ME y al Cross Juan Muguerza, así como de un matasello y de un sobre conmemorativo de sus 75 años de andadura. Los que quieran hacerse con ellos no tendrán más que pasar por la estafeta provisional que Correos habilitará en la Casa de Cultura este sábado, entre las 11.00 y las 14.00. Por otra parte, el homenaje se celebrará el 20 de enero, a las 13.00, en un acto que en esta ocasión tendrá lugar en el sótano de la Casa de Cultura y contará con la participación de Mintxeta AT entidad organizadora del Cross Muguerza, Morkaiko ME, el Ayuntamiento de Elgoibar, dirigentes de la asociación de filatélicos de Euskadi, ESBA, y los expositores invitados a la muestra.

Homenaje a Elena Crespo

Este homenaje no es la única razón para acercarse a la Casa de Cultura a partir del sábado. La exposición permanecerá abierta hasta el 21 de enero, y los que asistan a ella tendrán ocasión de disfrutar de distintas colecciones sobre los más variados temas en las 65 vitrinas que se habilitarán en la sala. Además, la muestra tiene este año un sentido muy especial, ya que servirá de recuerdo y homenaje a Elena Crespo Landa, estrecha colaboradora de la asociación filatélica Altzolatarren Dorretxea, fallecida el año pasado. Animados por esta idea, los filatélicos elgoibartarras han querido reivindicar el papel de la mujer en el mundo de la filatelia, pasando a ocupar un lugar importante en la muestra de este año. De hecho, la exposición permitirá disfrutar de colecciones de sellos realizadas por mujeres, así como de otras que poco tienen que ver con la filatelia y que también han sido completadas por mujeres. «La muestra es variopinta. Junto a los sellos convivirán colecciones de pins, calendarios, billetes de lotería, marcapáginas, etiquetas de frutas,... Son colecciones que difieren de lo que ha sido habitualmente la exposición pero que, pese a todo, resultan muy interesantes», manifestaron los filatélicos elgoibartarras.