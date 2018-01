Morkaiko M.E. cumple 75 años Homenaje. La Muestra Filatélica tuvo hace unos días un primer reconocimiento a Morkaiko M.E. / AITOR La sociedad montañera se fundó en 1943, con Eduardo Agirre como presidente :AITOR ZABALA ELGOIBAR. Martes, 30 enero 2018, 00:19

La sociedad montañera Morkaiko cumple 75 años. El año 1943 se constituyó de manera oficial como asociación, iniciando una andadura que se ha prolongado hasta nuestros días y, ahora, Morkaiko M.E. se prepara para celebrarlo como se merece, con una muestra sobre su historia y con un concurso para elegir un nuevo logotipo..

La constitución de Morkaiko M.E. fue la respuesta lógica a la gran afición a la montaña que había en Elgoibar en aquel tiempo. Sus orígenes están vinculados a 'Eup', un grupo que vio la luz en el año 1940 de la mano de mendizales como Lorenzo Garate y Joxe Larreategi. 'Eup', nombre vinculado a la exclamación que los montañeros lanzaban al llegar a la cima de una montaña, tenía como sede la alpargatería Agarre-Txiki. Los elgoibartarras que formaban parte de esta agrupación trataron de constituirse como asociación en 1942, pero la demanda presentada ante la Federación de Montaña Vasco-Navarra fue desestimada por los estamentos federativos nacionales «por el carácter un tanto irregular y subversivo del nombre elegido», tal y como se recoge en el libro 'Morkaiko M.E. 1943-1993', editado con motivo del 50 aniversario de la fundación de la sociedad montañera. Había que dar respuesta a esta situación y la solución pasó por elegir el nombre de Morkaiko para la nueva asociación. La propuesta fue aceptada y la Sociedad Montañera Morkaiko vio luz de manera oficial en 1943, con Eduardo Agirre como primer presidente.

Logotipo y exposición

La historia de Morkaiko M.E. está vinculada en buena medida al logotipo diseñado por Pepe Arrillaga en 1944, una imagen que tiene como eje a la cruz que preside la cumbre que da nombre a la asociación. En 1957 se efectuaron algunos pequeños cambios en el dibujo original y, ahora, 60 años después, llega el momento de revisitarlo, buscando un nuevo diseño. Así lo entiende la directiva de Morkaiko M.E., que ha convocado un concurso para elegir el logotipo que identificará a la sociedad los próximos años. Los interesados en participar tienen hasta el 7 de marzo para enviar sus propuestas al correo electrónico morkaiko@morkaiko.eus. El logotipo ganador se dará a conocer tras la votación que tendrá lugar durante el Morkaiko Eguna, el próximo 12 de mayo. Ese día, los socios mayores de 16 años elegirán con sus votos la propuesta ganadora entre los logotipos finalistas seleccionadas previamente por el jurado. Según señalan las bases del concurso, los diseños deberán incluir las palabras Morkaiko Mendizale Elkartea o Morkaiko M.E. y presentarse en formato jpg. El ganador recibirá 150 euros en vales de compra en los comercios que cuentan con un convenio de colaboración con la sociedad montañera.

Morkaiko M.E. trabaja también en una exposición en la que pretende visibilizar sus 75 años y los cambios que se han producido en el seno de la asociación en este largo recorrido, tanto en el funcionamiento de la entidad como en la forma de acercarse a la montaña de los elgoibartarras. Así, animan a todos aquéllos que guarden material relacionado con Morkaiko M.E. (carteles, convocatorias, calendarios,...) o con sus andanzas en la montaña (ropas y material antiguo, vídeos, fotos...) a que lo hagan llegar a los rectores del club, bien pasando por su sede de la calle Errosario o contactando con el teléfono 636994798.