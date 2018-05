Del lienzo a la pasarela de moda Terre. El diseñador elgoibartarra, junto a la prendas premiadas en el Bilbao International Art-Fashion. Eneko Iturbe ha obtenido el premio al mejor diseñador vasco en la Biaaf | Sus prendas se inspiran en los cuadros de la España rural durante la dictadura pintados por Joaquín Vaquero Palacios AITOR ZABALA ELGOIBAR. Jueves, 24 mayo 2018, 00:16

Eneko Iturbe sigue haciendo camino en el mundo de la moda. Su último logro ha tenido como escenario al Bilbao International Art-Fashion (Biaaf), un concurso internacional dirigido a descubrir y a promocionar a diseñadores emergentes en el que el joven elgoibartarra ha obtenido el premio al mejor diseñador vasco gracias a un proyecto de moda que ha bautizado con el nombre de Terre.

Eneko Iturbe ha tomado una serie de cuadros del arquitecto y pintor Joaquín Vaquero Palacios centrados en el paisaje de la España rural durante la dictadura franquista como punto de partida para los diseños de moda que ha presentado en el Biaaf. La influencia de esos paisajes desolados se ha visto acompañado por la inclusión en sus prendas de la paleta de colores con las que trabajaba el pintor asturiano. «En Terre he buscado un diseño que sea fácil de entender y de identificar. La elección del sepia o el blanco y el negro como colores principales sirve para reflejar un sentimiento de pena en recuerdo a la dureza de la época que Joaquín Navarro Palacios recoge en sus cuadros. En mi trabajo también recreo el aspecto poco cuidadoso de sus cuadros, con prendas que aparentemente están inacabadas pero que, al igual que sucede en la obra de Joaquín Vaquero Palacios, permiten constatar que están exquisitamente terminadas en una segunda mirada».

Esta apuesta por seguir la línea marcada por el pintor asturiano en su obra también se refleja en los materiales utilizados para confeccionar sus prendas. «La elección de los tejidos (lana, seda, forros clásicos de rayón, siduha,...) también está condicionada por la época que retrata Joaquín Navarro Palacios. Otro tanto sucede con las formas y siluetas de la colección, con claras referencias a la década de los 50: cinturas entalladas, volúmenes redondeados, talles altos, looks de dos piezas realizadas con el mismo tejido...».

El concurso ha batido este año todos los récords, con un total de 1.673 inscritos procedentes de 90 países. Esta gran participación, unida a la calidad de los trabajos presentados, da más valor al premio y anima a Iturbe seguir con una andadura que inicio cuando se trasladó a Barcelona para formarse en la Escola Superior de Disseny. Aquella apuesta encontró un primer reconocimiento con el primer premio en el IX Certamen de Jóvenes Diseñadores Vascos disputado en Getxo, y con su selección para participar en el Premio Nacional de Moda para Jóvenes Diseñadores en 2013. Luego llegó el salto a Amberes para continuar con su formación como diseñador de moda, escala previa a su llegada a Madrid, donde ha permanecido estos dos últimos años diseñando para el Corte Inglés y Cortefiel.

Ahora, Iturbe quiere definir cuáles serán sus próximos pasos, ayudado por el impulso que supone el premio en el Biaaf. «El concurso ha sido una forma de ponerme a prueba a mi mismo. Ha salido bien, he obtenido un poco de dinero, y eso me anima a seguir trabajando por mi cuenta. Esto no significa que vaya a crear mi propia marca de moda todavía. En realidad, estoy en una fase de experimentación, en la que quiero investigar, abrirme a campos que, sin tener una relación directa con la moda, tienen vinculación con el Arte, como la pintura o la escultura. Esta etapa multidisciplinar que estoy viviendo no finaliza aquí, porque en mi ánimo está también seguir investigando sobre los trajes tradicionales vascos de cara a proyectos de futuro relacionados con el diseño trajes a medida», manifestó Iturbe.