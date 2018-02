Kepa Urain (Koplari de Santa Águeda): «La primera vez que salí con los coros me tocó llevar la bolsa» Inicio. Urain, interpretando la primera copla en el Bolatoki. / AITOR El mendaroarra dice hoy adiós al coro de Etxegiña tras 58 años formando parte de él AITOR ZABALA ELGOIBAR. Sábado, 3 febrero 2018, 00:57

Kepa Urain (Mendaro, 1939) interpretará hoy sus últimas coplas en honor a Santa Águeda al frente de los coros de Etxegiña. Su recorrido por Elgoibar pondrá el punto final a una relación que comenzó hace más de medio siglo, cuando le invitaron a sumarse a los coros por primera vez

-¿Cómo recuerda su entrada en los coros de Etxegiña?

-Fue en 1960. Trabajaba en Jarbe, y Patxi Igartua, un compañero de trabajo que salía con los coros de Etxegiña, me dijo que tenía que sumarme al grupo. Siempre me veía silbando y cantando, y pensó que podía ser un buen fichaje. Me presenté en los ensayos que tenían lugar en la sociedad Baltasar, y me gustó mucho el ambiente, así que me animé a salir.

-Todos le recordamos como 'koplari', pero no siempre ha sido ese su papel en los coros ¿no?

-En mi primera salida, Santi Kortaberria, que era quien se encargaba de la organización de todo lo relacionado con el grupo en aquel tiempo, me indicó que mi misión sería llevar la bolsa y recoger el dinero que echaba la gente. El año siguiente me subieron de categoría, y pase a cantar en el coro, detrás de Etxegiña, que era el koplari.

-¿Cuándo tomó el relevo de Etxegiña?

-Pasaron más de 20 años. Ocupé el lugar de Etxegiña en 1981. En septiembre del año anterior, Santi Kortaberria se acercó a mí en un festival con bertsolaris que se celebraba en Aubixa para proponerme que cogiera el relevo de Etxegiña debido a que ni la edad ni la salud le acompañaban ya. Me citó en Elgoibar para hablar de ese asunto y cuando acudí vi que no estaba solo. Se presentó con Etxegiña, que vino a la reunión con la makila que llevaba cuando salía con los coros. Me la dio y me dijo que yo tenía que coger su relevo. Aquello me impactó y dije que sí. Fue tal la alegría que sintió al ver que su coro ya contaba con una persona que iba a ocupar su lugar que no pudo contener las lágrimas.

-¿Cuántas veces ha faltado a su cita anual con Santa Águeda desde que forma parte del coro?

-Cuando me casé, me fui a vivir a Mondragon, y fallé un par de años. Desde que soy koplari sólo una vez. Había participado en todo los ensayos, pero antes del día señalado para la marcha pillé una neumonía que me dejó postrado en la cama.

-¿Cómo prepara las coplas que se interpretan durante la marcha

-Al principio, los versos eran improvisados, pero comprobé que aquéllo no funcionaba. Algunos miembros del coro no entendían lo que se decía, otros se reían por lo que se había dicho... Así que opté por escribir las coplas en un papel y entregarles una copia a los componentes de los coros. Así, cada uno sabe lo que tiene que decir, y el resultado final es mejor.

-¿Cuáles serán los temas que cantarán durante el recorrido de hoy?

-No faltarán las coplas relacionadas con Santa Águeda, pero trataremos también el tema de la violencia contra las mujeres. No hay que olvidar que Santa Águeda fue torturada y asesinada por su condición de mujer. El año pasado ya tocamos este tema, y este año volveremos a denunciar la violencia contra las mujeres, además de otros asuntos.

-Desde su primera participación hasta la actualidad, han pasado más de 50 años, ¿qué cambios ha vivido esta celebración?

-Uno significativo ha sido la incorporación de la mujer a los coros. Hasta 1985 el papel de la mujer se reducía a llevar la bolsa para recoger el dinero, pero varias chicas entraron a formar parte del coro ese año y, hoy en día, las mujeres siguen estando presentes.

-¿Cómo afronta su último recorrido como koplari de los coros de Santa Águeda?

-Santa Águeda es un sentimiento que llevamos muy dentro y se me hace difícil decir que mi marcha de los coros va a ser definitiva, pero en principio es así. Mi idea es dejar el coro del todo, tanto como koplari como de componente del grupo. Es el momento de ceder el testigo, aunque no dudaré en ayudar siempre que soliciten mi colaboración.