El juvenil y el regional pierden al final Las chicas del regional fueron las únicas que lograron la victoria en el club. / FOTOS ANDER SALEGI Las chicas del regional se estrenaron con victoria y fue el único equipo del club que ganó en la jornada futbolística ANDER SALEGI DEBA. Jueves, 28 septiembre 2017, 10:46

Mala jornada para el club Amaikak Bat, que en competición oficial solo consiguió una victoria y un empate, ambos resultados en los equipos femeninos.

El regional no jugó un buen partido, perdonó mucho y al final fueron superados por el Oiartzun un equipo bien organizado y muy duros. La primera parte fue aburrida, los debarras apenas llegaron al área rival. En la segunda mitad contaron con mas aproximaciones, pero no hubo manera de que el balón entrara en portería. En el último minuto del encuentro tras un córner, el Oiartzun, que no paró de intentar marcar el gol, al final lo consiguió. Todavía es temprano, llevan tres jornadas disputadas, pero si no quieren pasar muchos apuros más adelante deberán de espabilar.

Las chicas del regional comenzaron la temporada de la mejor manera posible. El equipo se desplazó a Zumarraga para enfrentarse al Urola. Las entrenadas por Santiago y Lazkano dominaron el encuentro de principio a fin. En la primera parte no hubo goles porque la portera local los evitó con unas buenas intervenciones. En la segunda parte llegaron los goles, los dos, la encargada de marcarlos fue Esti. El juvenil viajó hasta Lazkao para enfrentarse al equipo de esa localidad. El partido comenzó bien para los entrenados por Hidalgo y Badiola. La primera parte finalizó con 0-1 a favor de los debarras gracias al gol de Arufe. Nada más arrancar la segunda mitad, Arufe volvió a marcar para los debarras, pero diez minutos más tarde, un penalti injusto en contra hizo que los ánimos bajaran y de esta manera llegó el segundo del Lazkao.

Con empate, los debarras tuvieron la oportunidad de ponerse por delante una vez más pero el balón lanzado por Aner se encontró con el poste. En la recta final los locales anotaron el tercer y definitivo gol, dejando a los debarras con la miel en los labios.

Los chicos del cadete tampoco tuvieron su mejor día. Nada más comenzar el encuentro en el primer minuto, el Beasain se puso por delante. El equipo supo reaccionar a tiempo y la primera parte finalizó con empate a dos. Otra vez, en la reanudación del segundo tiempo el Beasain anoto el tercero. Los debarras no pudieron remontar. El técnico local y uno de los jugadores fueron expulsados. El equipo se vio flojo defensivamente. Los autores de los goles debarras fueron Bernal y Salegi.

Por su parte, las chicas del cadete lograron puntuar en su estreno liguero. El equipo se desplazó a Lazkao para jugar frente al Goierri Gorri. Un gol de Landa dio el punto al equipo debarra.

En lo que respecta a los partidos amistosos jugados por las categorías infantiles, éstos fueron bien. El primera infantil ganó al Anaitasuna por dos goles a uno. Mientras que el infantil txiki goleó al Mutriku en el derbi amistoso. Las chicas del infantil no pudieron con el Anaitasuna que superó a las debarras por dos goles a uno.

El número agraciado en el sorteo semanal del club ha sido el 1.306, mientras que el 2.879 se ha quedado como suplente.