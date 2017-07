Las fiestas de Maala también se caen del programa festivo de Elgoibar Subida. Ciclistas participantes en la edición del año pasado. / AITOR La calle Errosario y Altzola han vivido una situación similar y, en los próximos días, Sigma se incorporará a la lista de barrios sin fiestas AITOR ZABALA. ELGOIBAR. Martes, 18 julio 2017, 00:05

Las fiestas de Maala se van a ver reducidas este año a la mínima expresión. Las celebraciones se van a concretar en la misa mayor que va a tener lugar en la iglesia de la Magdalena el próximo 22 de julio a las 12.00. A partir de aquí, no habrá ningún otro acto más que indique que Maala está en fiestas a las personas que transiten por la zona.

En años anteriores, las fiestas de Maala han incluido iniciativas como juegos infantiles o conciertos. Una prueba de ello la tuvimos hace dos años con el recital de música clásica que ofreció Musbika en 2015 o el año pasado, con el festival de blues que protagonizaron White Towels Blues Band, Virginia Maestro y Velma Powell. A estas propuestas se le ha venido sumando estos últimos años la recuperada Subida a Azkarate, una prueba que incluía una ascensión en bicicleta y otra a pie hasta lo alto del puerto que sirve de límite territorial a las localidades de Elgoibar y Azkoitia.

Este año, sin embargo, no va a haber nada de eso. Ni los elgoibartarras van a encontrar propuestas festivas vinculadas a las fiestas de Maala, ni los atletas ni los ciclistas van a poder ponerse a prueba en esta dura subida. Las razones que alegan los organizadores para que la Subida a Azkarate no alcance este año su séptima edición es que cada vez es más complicado organizar este tipo de actividades. «Son muchas las trabas que hay que superar en forma de permisos y seguros, en especial las que exigen el uso de las carreteras. Al final todo ese esfuerzo no compensa y este año se ha optado por no organizar ni las fiestas ni la Subida a Azkarate».

Barrios sin fiestas

Lo que sucede con las fiestas de Maala es algo que, por desgracia, se está convirtiendo en un hecho habitual en Elgoibar. El pasado mes de octubre, la comisión de fiestas de la calle Errosario anunció que ponía fin a su actividad y los festejos quedaron reducidos a las celebraciones religiosas en honor a a Virgen del Rosario. Hace unas semanas se ha vivido una situación similar con las fiestas de Altzola y en los próximos días sucederá lo mismo en Sigma con los festejos en honor a Santiago. Hace dos años se recuperaron las fiestas de este barrio, pero aquel impulso inicial ha decaído hasta el punto que en esta ocasión ni siquiera se ha celebrado el veterano Torneo de Pelota de Sigma, cita obligada para muchos elgoibartarras el 25 julio, coincidiendo con la disputa de las finales.

Las fiestas de Sallobente-Ermuaran tampoco serán ajenas a estos recortes festivos. En este caso, la ausencia más notable en relación a años anteriores está vinculada al Sanlotroi, prueba que combina la bicicleta, con una carrera a pie y una tirada de bolos, y que, al igual que sucede con la Subida a Azkarate, se ha caído del programa de fiestas.