Empate insuficiente y tres expulsiones frente al Tolosa Emoción. Ambos equipos gozaron de claras ocasiones. / AITOR A.Z. ELGOIBAR. Domingo, 22 abril 2018, 00:03

Cuando no se puede ganar, lo mejor que se puede hacer es empatar. El Haundi necesitaba imponerse al Tolosa CF para ver mejoradas su opciones de optar al ascenso, pero el final se tuvo que conformar con un empate a un gol que, por lo menos, le permite seguir en la pelea. De hecho, lo peor no fue el empate, sino la tarjeta roja que tres de sus jugadores vieron en el tramo final del choque. El colegiado expulsó a Ibarluzea y poco después fue Borja Luis el que vio su segunda tarjeta amarilla. No habían pasado dos minutos cuando Calvo protestó de manera airada una decisión del línea y obligó al colegiado a mostrarle la roja, dejando al Haundi con ocho jugadores sobre el terreno de juego.

Este accidentado final enturbió un partido que se puso de cara para el Haundi con el gol de Ansoalde en el primer tiempo. El Tolosa CF empató en el minuto 63, dando paso a una sucesión de oportunidades de gol en ambas áreas que dieron emoción al juego pero no hicieron variar el marcador.