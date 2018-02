La divertida tribu de 'The Primitals' llega el viernes al Herriko Antzokia Actores y cantantes. Manu Pilas, Pedro Herrero, Iñigo García y Adri Soto forman la curiosa y tribu. / T.P. Humor, conocidas bandas sonoras y hits musicales son los ingredientes del montaje, fruto del ingenio de Yllana y Primital Bros AITOR ZABALA ELGOIBAR. Miércoles, 21 febrero 2018, 08:13

Música y humor van de la mano en 'The Primitals', la obra que se representará en el Herriko Antzokia este próximo viernes, a las 20.30. 'The Primitals' es fruto del trabajo conjunto de Yllana y Primital Bros, que han unido sus fuerzas para dar forma a una historia que tiene como eje la pugna por el poder que protagonizan los miembros de una tribu que tiene una forma, cuando menos especial, de resolver ese conflicto. Sabe Dios por qué, los cuatro protagonistas del montaje han renunciado a la palabra para dar forma a sus ansias de liderazgo, supliendo los diálogos por una sucesión de canciones que no se les harán nada extrañas a los espectadores. Sonidos onomatopéyicos, ecos de bandas sonoras de películas y series como ''Juego de tronos', Kill Bill'. 'ET' o 'Misión imposible', se suceden de manera trepidante a lo largo de 'The Primitals', entremezclándose con piezas muy famosas del pop y de la música clásica, a los que los actores que ocupan el escenario dan vida interpretándolas a capela. El resultado es una divertida comedia musical que ha cosechado un enorme éxito allí donde se ha representado. A ello ayuda el gran despliegue vocal e interpretativo que desarrollan sobre el escenario sus cuatros protagonistas, Iñigo García, Pedro Herrero, Adri Soto y Manu Pilas.

Yllana vio la luz como compañía teatral de humor gestual en 1991, dando inicio a una trayectoria que ha convertido a este grupo en un referente del mundo del teatro, tal y como acredita la gran cantidad de premios y reconocimientos nacionales e internacionales que atesora. Primital Bros, por su parte, es un concepto artístico que tiene su origen en el bilbaíno Santi Ibarretxe. Compositor, saxofonista, flautista y cantante, ha sido miembro de Oskorri y ha trabajado con artistas de la talla de Miguel Ríos, Miguel Bosé, Estopa, El Gran Wyoming... Su inquietud creativa le llevó al mundo de teatro, y así surgió Primital Bros, una compañía que, como no puede ser de otra manera, teniendo en cuenta el perfil de Santi Ibarretxe, tiene a la música como seña de identidad.

Primital Bros se presentó en los escenarios en 2010, con 'Tutto per Gina', obra que sus autores no dudan en definir como la primera comedia a capela de la historia. En 2013 llegó 'El eXperimento', una obra con un repertorio musical totalmente original, que ha servido de antecedente a 'The Primitals', la pieza que llegará al Herriko Antzokia este viernes, a partir de las 20.30.

El montaje tiene una duración de 90 minutos. El precio de las entradas es de 10 euros (7 euros para los poseedores de la Gazte Txartela) y se pueden adquirir a través de la página web de Kutxabank, o bien en la taquilla del Herriko Antzokia, siempre que queden entradas a la venta.