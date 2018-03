El curso de autodefensa femenina llega de nuevo a Olaizaga Ejercicios. Las anteriores citas del curso han contado con una gran acogida entre las mujeres. / AITOR El polideportivo elgoibartarra servirá de marco a una clase gratuita para mujeres mayores de 14 años este sábado AITOR ZABALA ELGOIBAR. Miércoles, 7 marzo 2018, 00:11

El polideportivo Olaizaga acogerá este próximo sábado el cuarto curso de autodefensa femenina organizado por el club de artes marciales Olaizaga Kirola Taldea en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes. La sesión es gratuita y está dirigida a mujeres mayores de 14 años. Las plazas son limitadas y las interesadas en participar tienen hasta el mismo día del cursillo para dar su nombre en el polideportivo Olaizaga, o bien en el teléfono 943.744.415. El encuentro dará comienzo a las 9.30 horas y se prolongará hasta las 12.00.

Luis Agirregomezkorta, instructor nacional de defensa personal y miembro de Olaizaga Kirola Taldea, será el encargado de dirigir una sesión en la que los ejercicios prácticos de defensa se acompañarán de consejos para reconocer situaciones potencialmente peligrosas que pueden poner en riesgo la integridad de las mujeres. Entre esas medidas hay consejos en los que prima la lógica, como el de mantener una distancia de seguridad y no acercarse al vehículo si alguien pregunta cualquier cosa desde el interior de un coche que ha parado a nuestro lado, o el de caminar o correr en dirección contraria hacia la que está dirigido ese mismo vehículo si se sospecha que la situación podría derivar en una agresión. «Otra medida a tomar en consideración -manifestó Agirregomezkorta- es la de evitar atajos mal iluminados o con poca visibilidad solo por no querer usar una ruta más segura pero que nos obliga a caminar un poco más. Y, si no, siempre queda la opción de llamar a un taxi o a los padres para que pasen a recogerlas en el caso de las jóvenes que han salido de fiesta por la noche», indicó el profesor de artes marciales elgoibartarra.

Marcha Morada

El curso de autodefensa se encuadra dentro de una serie de iniciativas vinculadas al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. La reivindicación de los derechos de la mujer marcará el desarrollo de una jornada que tiene uno de sus ejes en la Marcha Morada que tendrá lugar mañana, a partir de las 19.30 horas. Las asistentes y los asistentes protagonizarán un recorrido por el centro del casco urbano con salida y llegada en Kalegoen, al que seguirá una concentración en esa misma plaza a las 20.00 horas.