Críticas de EH Bildu a la política de participación del equipo de gobierno Valoración. José Luis Ibarzabal, portavoz de EH Bildu. / AITOR Denuncia también el descenso de su actividad municipal, apuntando a una reducción de las propuestas llevadas al pleno A.Z elgoibar. Miércoles, 5 julio 2017, 00:09

EH Bildu ha realizado un balance del Plan de Legislatura 2015-2019 que difiere de manera más que notable del que presentó el equipo de gobierno hace unos días. EH Bildu señala como principales carencias el descenso de la actividad municipal durante la presente legislatura y las trabas a la participación, tanto de EH Bildu como de la ciudadanía, en el desarrollo de las iniciativas incluidas en el programa. Esta formación mostró también su malestar por la actitud del equipo de gobierno durante la última sesión plenaria. «Presentamos nuestra valoración del Plan Legislatura en el apartado de ruegos y preguntas y, como en otras muchas ocasiones, no recibimos ninguna respuesta. Lo vergonzoso del caso es que encontramos la valoración que no nos dieron en el pleno publicada en la web municipal y en los medios de comunicación poco después».

EH Bildu destacó que, en un principio, se mostraron esperanzados por el cambio de actitud mostrado del equipo de gobierno liderado por Ane Beitia con respecto a la anterior legislatura. Esa impresión se vio confirmada al constatar que algunas de las propuestas presentadas por su formación eran incluidas en el calendario del Plan de Legislatura: el desarrollo de la mesa de la convivencia, la constitución de la mesa de los residuos, el compromiso de impulsar el alquiler de viviendas... Sin embargo, su optimismo no duró demasiado. «Pronto comprobamos que detrás de esa actitud abierta no había un gran compromiso por desarrollar los acuerdos adoptados. Es más, quedó de manifiesto que no había intención de impulsar el trabajo colectivo. Se nos ha dejado a un lado y se adoptan las decisiones sin contar ni con nuestras propuestas ni con las de nadie más», remarcó EH Bildu.

Esta formación criticó además que la actividad del equipo de gobierno en la presente legislatura está siendo escasa. EH Bildu soportó estas críticas en un cuadro con las iniciativas sobre distintos campos de la actividad municipal (Gestión Municipal, Hábitat, Personas, Cultura y Euskera) llevadas a pleno por el equipo de gobierno en esta primera mitad de la legislatura. Ese cuadro refleja un descenso del 34% en el conjunto de acuerdos adoptados por el pleno en la primera mitad de la legislatura en relación con la legislatura anterior. «Esta menor actividad se manifiesta en un escaso desarrollo de iniciativas del Plan de Legislatura, como el Plan de Participación, el programa de gestión de viviendas vacías, el Plan Rector Municipal, el Plan de Movilidad y Accesibilidad, el Plan Municipal de Energía,...», indicaron desde EH Bildu.