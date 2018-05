El billete del Haundi para el play off pasa hoy por Mojategi y Usabal Objetivo. El Haundi busca una nueva victoria tras la que cosechó frente al Bergara en Mintxeta. / AITOR El CD Elgoibar, que necesita ganar, encara el partido contra el Mondragón CF con numerosas bajas AITOR ZABALA ELGOIBAR. Sábado, 12 mayo 2018, 00:24

El Haundi se juega el billete para el play off de ascenso directo a la División de Honor Regional en el partido que disputará contra el Mondragón CF en Mojategi hoy a las 17.30. Los elgoibartarras necesitan la victoria y que el Idiazabal logre por lo menos un punto en el choque que protagonizará contra el Tolosa CF en Usabal a la misma hora.

Las bajas son una vez más, un condicionante negativo para el equipo elgoibartarra. A las ausencias por lesión se le suman las de Guereta y Ansoalde tras ver su quinta tarjeta contra el Bergara KE. Pese a todo, Omar Aizpuru se muestra ilusionado. «Es una final. Tenemos que ganar y llegar al play off. Si lo logramos, tendremos muchas posibilidad de subir. Además, pese a la derrota frente al Ikasberri por 0-6, el Idiazabal está compitiendo muy bien en estos últimos partido y le va a poner las cosas difíciles al Tolosa CF».

La victoria elgoibartarra y el empate o la derrota del Tolosa CF abrirían las puertas del play off de ascenso al Haundi. En ese caso, lucharía con el Allerru, segundo en el grupo I de Regional Preferente, por lograr el billete directo a la División de Honor Regional. Una derrota tampoco privaría al CD Elgoibar de soñar con subir aunque, en este caso, quedaría a expensas del número de equipos vascos que lograra el ascenso a Segunda División B.

Opciones como tercero

Si la cosas no son bastante complicadas ya, el hecho de que Tolosa CF pelee por el ascenso de División de Honor Regional a Tercera División, y que su filial tenga opciones de subir de Regional Preferente a División de Honor Regional al ocupar la segunda plaza del grupo II a falta de la jornada de hoy, enmaraña aún más la situación. El problema radica en que el primer equipo urdiña debe lograr el ascenso a Tercera División para posibilitar que su filial pueda subir a la División de Honor Regional. En caso no materializarse ese ascenso, el primer equipo tolosarra no solo echaría por tierra las posibilidades de subir de su filial, al no poder coincidir dos equipos del mismo club en la misma categoría, sino que daría la opción de subir a los equipos clasificados en tercer lugar en los grupos I y II de Preferente, siempre que el desenlace de los ascensos en Tercera División fuera favorable para sus intereses.

El CD Elgoibar es consciente de esta posibilidad y, de hecho, ya sabe que, en el caso de quedar en tercera posición, el Euskalduna sería su rival en un play off en el que estaría en juego ocupar el lugar del segundo equipo del Tolosa CF en la pugna por el ascenso. Pese a todo, Omar Aizpuru cree que no es momento de pensar en esa posibilidad. «Nuestras miras deben estar puestas en el partido contra el Mondragón CF. Entrar en el play off nos daría el derecho a pelear con el Allerru por el ascenso directo, y ese es el pensamiento que debemos tener en nuestras cabezas. No nos podemos distraer con otro tipo de ideas», manifestó con convencimiento el técnico azpeitiarra.