San Bartolomé se despide hasta 2018 Los más pequeños tuvieron la oportunidad de correr delante de los toritos de Arno tras la sokamuturra de los mayores. / FOTOS AITOR Las fiestas patronales de Elgoibar viven hoy su última jornada con el día de la Juventud. La inoportuna presencia de la lluvia a partir del mediodía deslució ayer el programa del día del Niño y del Jubilado AITOR ZABALA ELGOIBAR. Lunes, 28 agosto 2017, 06:38

La lluvia se convirtió en el inoportuno convidado a la jornada de ayer de las fiestas de San Bartolomé. Después de varios días con sol y calor, la lluvia hizo acto de presencia ayer, desluciendo la programación de la tarde y obligando al cambio de escenario de algunos eventos, como el Concurso de Aurresku, que se celebró en el Herriko Antzokia en lugar de hacerlo en la Kalegoen, como estaba previsto.

El día del Jubilado y el Niño se abrió con una sokamuturra en la que no faltaron las cogidas y los sustos. La noche del sábado, marcada por la disco-fiesta de Oihan Vega en Kalegoen y el festival de HDH y Ehun Kilo en Maala, dio lugar a que abundaran los gaupaseros, muchos de los cuales quisieron poner el broche a la velada corriendo delante de los astados. Con estas premisas no fue extraño que más de uno terminara magullado aunque, afortunadamente, no de importancia.

El encierro infantil y los toritos y ponis fueron otros de los atractivos de la mañana, al igual que el concurso infantil de dibujo y la parrillada bonito de Atabal, aunque este último festejo se vio condicionado por la climatología que acompañó a la segunda mitad del día. Lo mismo ocurrió con el parque infantil, que tuvo que suspenderse por la lluvia, que no dio respiro por la tarde.

Final de fiestas

Elgoibar pone fin hoy a sus fiestas patronales con el día de la Juventud. El programa se abre con una sokamuturra a las 8.00, a la que seguirán el descenso de goitibeheras en Azkue-San Roke a las 12.00 y el pasacalle con la txaranga Mauxitxa. La programación de la tarde tiene una exhibición de 'Dirá Juma' y 'Trialsín' en Aita Agirre a las 18.00 como uno de sus atractivos. A ello se le sumara un pasacalle al ritmo de Brincadeira Percusión a las 20.30, y la actuación de 'Itziarren semeak' en Maala a las 23.00.

Por su parte, el probadero de Sigma acogerá la segunda jornada del Campeonato de Bueyes Kintopeko a partir de las 22.00. La primera jornada, disputada el sábado, sirvió para homenajear al recientemente fallecido Juan Mari Uranga, impulsor de Sigma Probaleku Elkartea. La mejor yunta en esa primera sesión fue la de Lander Plaza, con 45 plazas y 4,23 metros, seguida de la de Etxetxo, con 36 plazas y 2,74 metros y la de Laski, con 31 plazas y 2,69 metros.