Altzola se prepara para unas fiestas de San Juan en formato reducido

Altzola va a vivir unas fiestas de San Juan muy particulares, con un formato particularmente reducido. De hecho, la falta de voluntarios dispuestos a trabajar en su organización invitaba a pensar que este año las celebraciones iban a quedar reducidas a poco más que a un oficio religioso en honor al patrón del barrio el día de San Juan pero, a última hora, la situación ha mejorado, aunque sea ligeramente. Un pequeño grupo de padres no está dispuesto a que sus pequeños hijos se queden sin fiestas y, ya con los sanjuanes encima, se ha puesto a trabajar con más entusiasmo que medios en unas celebraciones que tendrán a los más niños como protagonistas centrales.

La noticia constituye una sorpresa, incluso para la propia gente de Altzola. En el Ayuntamiento de Elgoibar confirmaron que no habían recibido ninguna solicitud de ayuda para la organización de los festejos y el grupo de vecinos que el año pasado se hizo con la riendas de la organización de las fiestas, por su parte, ya había comentado que este año no tenía intención de repetir. El argumento que utilizaron es, como cabía temer, la falta de voluntarios dispuestos a trabajar en las tareas de organización, pese al éxito con el que se saldó la cita de 2016. «En noviembre del año pasado realizamos una convocatoria entre los vecinos del barrio para organizar las fiestas y nos encontramos con que no se apuntó nadie. Ante esta respuesta, interpretamos que no había interés por las fiestas ni por impulsar actividades culturales en el barrio, por lo que decidimos poner fin a la comisión que habíamos creado con ese objeto».

Juegos para niños

Hasta hace pocos días, el pesimismo sobre el futuro de los sanjuanes en Altzola era total. Lo cierto era que las fiestas de San Juan iban a tener como único acto festivo la misa en honor al patrón el 24 de junio, día de San Juan, a las 11.00. De hecho, hasta la Salve que suele celebrarse la víspera se había caído del programa, agudizando la sensación de que las fiestas de Altzola de este año iban a ser muy tristes. Ahora, el futuro se va aclarando de la mano de este grupo de padres. «Cuando nos enteramos de que no había fiestas no nos lo podíamos creer. Tenemos niños de corta edad y no podemos dejarles sin festejos, así que empezamos a pensar qué podíamos hacer y preparamos un sencillo programa con juegos infantiles: carreras con cucharas y huevos, guerras de globos, manualidades, carreras de bicicletas,....En definitiva, cualquier cosa que haga pasar un rato divertido a los niños de Altzola, y también a los de Mendaro y Elgoibar que quieran venir», manifestó Cristina, una de las componentes de este entusiasta grupo de padres.

Las sesiones de juegos tendrán lugar el sábado y el domingo a las 10.30, pero no son la única idea en la que está trabajando este grupo. «No nos gustaría que se perdiera la tradición de la hoguera o que no se colocara el árbol con el que se da inicio a las fiestas el día 23 de junio. Haremos lo posible para que el fuego vuelva a estar presente en las fiestas de Altzola, al igual que el árbol. No sabemos si, al final, será un árbol grande o uno pequeño el que colocaremos junto a la iglesia. Barajamos la posibilidad de que sean los propios niños los que coloquen uno pequeñito, convirtiéndoles en protagonistas de la fiesta e iniciando, así, un vínculo que les hará identificarse con las celebraciones de San Juan».