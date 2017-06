Unas compras de ensueño

Arrate Antón vivió ayer la jornada de compras soñada por cualquiera, con 1.000 euros en vales de regalo en su bolsillo y tres horas para gastarlos como quisiera. Esta mujer fue la agraciada en el sorteo organizado por Txankakua para conmemorar el 25 aniversario de la creación de la asociación, un único premio al que optaban todos aquellos que hicieron sus compras en los establecimientos asociados a esta entidad el pasado jueves. «Compré una botella de vinagre en Doña Mercedes y me dijeron que depositara un ticket en una urna. Había tenido un día muy complicado y no sabía realmente en qué sorteo estaba participando. Cuando recibí la notificación de que había sido agraciada con 1.000 euros en vales de compra por haber comprado una botella de vinagre no me lo podía creer».

Tras asumir que la suerte había estado de su lado, tocaba preparar la estrategia para pensar en qué gastar el dinero durante el recorrido, programado para la tarde de ayer. Asesorada por su familia, Arrate se presentó en Kalegoen a las 17.00 acompañada por su hija, Idoia Arrillaga. Para entonces ya tenía claro lo que iba a comprar. «El premio lo vamos a gastar en regalos para mi hija, mi hijo, mi yerno, mi nuera, mi marido y para mí, claro. Compraremos un poco de todo: óptica, ropa, prendas de deporte, zapatería y, como no, charcutería, ya que voy a coger algo de género en Doña Mercedes, la tienda en la que logré el premio».

Haciendo frente al sofocante calor, Arrate, Idoia y las mascotas de Txankakua iniciaron la marcha desde la plaza Kalegoen, camino de la óptica Ikus, donde realizaron la primera compra. Luego continuaron por Deportes Astigarraga y varias tiendas más, incluida Doña Mercedes, hasta agotar todos los vales.

Los retos del comercio local

El particular recorrido de compras de Arrate Antón se enmarca en los actos conmemorativos de los 25 años de historia de la asociación de comerciantes y servicios Txankakua. Ha sido un cuarto de siglo plagado de vicisitudes en los que el pequeño comercio ha tenido y tiene que afrontar todo tipo de situaciones para defenderse de nuevos modelos de consumo (grandes superficies, internet...) que ponen en serio peligro su pervivencia. Pese a todo, el comercio de Elgoibar sigue adelante. Sonia Lariz, de la tienda de moda Moma, es la actual presidenta de Txankakua y reconoce que la situación es complicada. «Las compras por internet son a día de hoy una gran amenaza. Internet ha hecho mucho daño al pequeño comercio. El momento es muy delicado y, por desgracia, el futuro va por ese camino. Los hábitos de compra de los jóvenes tienen al comercio a través de internet como su referencia. Por eso no queda sino formarse, innovar y tratar de poner en valor el pequeño comercio para seguir adelante, intentando, en la medida de lo posible, hacerse con un sitio en internet, por lo menos para que te conozcan».

La muestra más patente del difícil momento que atraviesa el pequeño comercio es el cierre de tiendas, un goteo constante año tras año. «Cuatro establecimientos asociados a Txankakua y seguramente alguno más que está fuera de la asociación van a cesar su actividad próximamente. Algunos lo harán porque las cuentas no salen y otros porque a sus dueños les ha llegado la edad de la jubilación, pero lo cierto es que luego no hay relevo para los comercios que cierran», manifestó Sonia Lariz.

La presidenta de Txankakua apela a la importancia de defender el comercio local. Considera que esa cercanía con los ciudadanos es un valor que redunda en el bien de los propios vecinos. «La gente no valora lo que tenemos. Es habitual acudir a las grandes superficies o hacer uso de internet para realizar las compras y, como consecuencia de ello, el comercio local sufre. Si no lo cuidamos, si no hacemos uso de él y lo mantenemos, no podrá seguir prestando su servicio. Es triste que, por ejemplo, en Elgoibar ya no haya una tienda de ropa infantil. Estos cierres hacen que la oferta de servicios de Elgoibar se vea muy afectada. Al no encontrar lo que buscan en el pueblo, la gente termina saliendo fuera a hacer sus compras», acabó diciendo Sonia Lariz.