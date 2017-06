Javier Varona, nuevo campeón de Euskadi de tiro con arco al aire libre

El elgoibartarra Javi Varona quiso ser profeta en su tierra y lo logró alzándose con la victoria en el Campeonato de Euskadi de Tiro con Arco disputado el pasado fin de semana en las instalaciones de la zona deportiva de Mintxeta. La cita se abrió con las tiradas clasificatorias, en las que los participantes tuvieron que disparar 36 flechas a una diana situada a 30 metros y otras 36 a otra situada a 18 metros. Una treintena de tiradores, entre los que estaban algunos de los mejores especialistas vascos, desafiaron al calor y al sol de castigo que acompañaron al desarrollo de la prueba. De hecho, mientras los participantes probaban su puntería disparando contra las dianas, muchos elgoibartarras se daban el primer chapuzón del año en las piscinas de Mintxeta, ya que la disputa del Campeonato de Euskadi coincidió con el inicio de la temporada de baños.

El cómputo de los resultados dio paso a las eliminatorias por parejas, en las que el billete para la siguiente fase iba a ser para el tirador que se mostrara más acertado a la hora de disparar. Varona fue superando etapas y eliminando rivales hasta llegar a las semifinales, en las que se midió Juan López, tirador del club Arco Santurtzi. El representante de Zarta se impuso por seis tiradas a cuatro, clasificándose de este modo para la gran final, donde le esperaba el arquero del club Diarco Andoni Larrabeiti. El choque estuvo marcado por el dominio de Varona, con una clara victoria por 6-2 que le dio el título. El arquero elgoibartarra estaba muy contento con el triunfo, que se suma al título vasco que ya cosechó hace dos año en la modalidad de sala. De hecho, sus miras están puestas en el próximo inicio de esta competición ya que en su ánimo no está participar en el Campeonato de España al aire libre. «Entre el coste de la inscripción, el desplazamiento y el mantenimiento, estas competiciones terminan saliendo más caras que un campeonato de golf. Las veces que he acudido ha sido con invitación, pero si tengo que afrontar todos los gastos no me compensa. Ahora me queda esperar al Campeonato de Euskadi en sala e ir quitándome el gusanillo de disparar participando en competiciones de tiro con arco en bosque 3D, que son también muy divertidas», manifestó el arquero elgoibartarra.

La buena actuación de Varona se vio acompañada por el buen rendimiento de otros tiradores del club de tiro con arco Zarta en liza. Rafael Seguí y Andoni Campo alcanzaron los octavos de final, clasificándose entre los 16 mejores, mientras que Hugo Sierra se hizo con una meritoria sexta plaza final.