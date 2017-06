Martín Hernández, segundo en el Campeonato de Euskadi Absoluto de 800 metros

El atleta de Mintxeta AT, Martín Hernández, demostró encontrarse en un sensacional estado de forma en los Campeonato de Euskadi Absolutos de Pista al Aire libre disputados el pasado fin de semana en Durango. El corredor debarra, de tan sólo 16 años de edad, se hizo con la segunda plaza la prueba de 800 metros, a pesar de tener como rivales a competidores de las categorías júnior y sénior. La victoria fue para Adel Ben Miloud Iztueta (Txindoki AT), con un crono de 1:56.18. A tan sólo dos centésimas de él cruzó la meta Martín Hernández, parando el reloj en 1:56.20, crono que supone una nueva mejor marca personal para el corredor de Mintxeta AT.

La cita de Durango sirvió para constatar que la preparación de Hernández marcha por buen camino. Sus miras en la temporada al aire libre están puestas en los Campeonatos de España de atletismo juvenil que se van a disputar en Getafe los días 24 y 25 de junio. El corredor de Mintxeta AT ha obtenido la mínima para participar en las pruebas de 1.500 metros y 800 metros, pero ha optado por centrarse en esta última distancia.

Nerea Sasiain

El club de atletismo Mintxeta AT va a contar con otro representante más en esos campeonatos de España, además de Martín Hernández. La corredora juvenil Nerea Sasiain también estará presente en la cita de Getafe, donde tomará parte en la prueba de 400 metros, a la que llega con un crono de 59.04.