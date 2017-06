¿Listos para la guerra nuclear?

La guerra está indisolublemente unida al ser humano. Las imágenes de conflictos en distintos rincones del mundo que pueblan las páginas de los medios de Prensa escrita y ocupan buena parte del espacio de los informativos de radio y televisión son un dramático y diario recordatorio de ello. Sentados en la comodidad de nuestros salones, vemos esa trágica realidad con la tranquilidad que da la distancia, aunque de vez en cuando los latigazos del terror en la vieja Europa nos recuerdan que el drama puede hacerse presente ante nuestros ojos en cualquier momento.

Esta consciencia de la guerra está muy presente en un documento titulado Defensa Pasiva Nacional que se guarda en el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Elgoibar. El texto, fechado en 1958, nos traslada a la dictadura franquista y nos coloca ante planes para la evacuación de la población civil, la designación de responsables de defensa contra ataques químicos, biológicos y nucleares, y la localización y acondicionamiento de refugios antiaéreos en el casco urbano de Elgoibar. El documento, similar al que se podía localizar en otros muchos municipios en aquel tiempo, formaba parte de un programa de protección civil que trataba de dar respuesta a la aparición de los ataques aéreos y la guerra química como amenazas bélicas durante la Primera Guerra Mundial. Su irrupción en los conflictos armados convirtió a las zonas de retaguardia en objetivos a proteger ante la posibilidad de ser atacadas desde el aire, iniciándose así una política de protección de las poblaciones que tuvo su manifestación más clara en el diseño de estos planes de defensa. La República, por ejemplo, creó en 1935 el Comité Nacional para defensa pasiva de la población civil contra los peligros de los ataques aéreos. Tras la Guerra Civil y el triunfo de las tropas fascistas, esta fórmula tuvo continuidad con planes como el que se guarda en el archivo elgoibartarra.

Los municipios estaban obligados a contar con estos planes y debían remitir al gobernador civil de la provincia un pormenorizado estudio constatando los pasos que se iban a dar en esa localidad para responder a un hipotético ataque. En el informa se detallaban los nombres de las personas que iban a formar parte de la Jefatura Local, un organismo presidido por el alcalde la villa que tenía como cometido organizar y supervisar el desarrollo del plan de defensa. La Jefatura Local contaba, entre otros cargos, con un jefe de reclutamiento e instrucción, un jefe ejecutivo de alarma, un jefe de socorro sanitario, un jefe de incendios, un jefe de transmisiones y enlaces, y un jefe de evacuación y albergue. Estos cargos fueron adjudicados a alféreces de complementos, a empleados municipales y a químicos e ingenieros de empresas de relevancia de la villa, como Forjas de Elgoibar S.A, San Pedro de Elgoibar S.A, y Sigma S.A. La jefatura contaba también con un responsable contra el ataque con armas nucleares, cargo que recayó en uno de los farmacéuticos de la localidad que, a la sazón, era también inspector municipal.

En aquel tiempo, la población de Elgoibar ascendía a 10.593 habitantes y el plan de evacuación contemplaba el traslado de 2.705 personas a zonas seguras. El plan establecía también un programa de reclutamiento para mantener el orden y un sistema de alarmas que tenía a las sirenas de la fábrica de máquinas de coser Sigma y la fábrica de aceros San Pedro de Elgoibar S.A. como referentes. Además, se planteaba colocar una tercera sirena en la torre de la parroquia de San Bartolomé, zona que por su privilegiada posición sobre el conjunto del casco urbano se apuntaba también como lugar adecuado para acoger el puesto de mando.

El plan determinaba también las zonas destinadas a convertirse en refugios en caso de ataque aéreo. En ese listado aparecen distintos garajes y sótanos repartidos por el casco urbano, incluidos un espacio subterráneo de la parroquia de San Bartolomé con capacidad para 200 personas, y el túnel del ferrocarril de Karkizao, en el que podría encontrar protección para 500 personas.

Los posibles incendios también eran objeto de estudio en el plan y para hacerles frente se establecía un cuerpo de bomberos formado por cerca de un millar de personas entre bomberos fijos y auxiliares. Este despliegue de personal no se veía correspondido con un nivel de equipamiento equiparable, pues faltaba prácticamente de todo, como se podía leer en el informe sobre el material disponible: «Auto-bomba, no hay; moto-bombas, una, con motor Opel, de 16 cv, y capacidad para 1.000 litros/minuto; auto-tanques, no hay; auto-ambulancia, no hay; auto-furgonetas para personal y material, no hay; coches para transporte de personal, no hay; motocicletas, no hay; extintores, no hay...»

Con estas premisas, los planes de defensa ante un ataque atómico, químico o biológico no invitaban al optimismo, De hecho, los redactores del plan tampoco las tenían todas consigo y, en el caso concreto de un ataque nuclear contra Elgoibar, reconocían, con más voluntarismo que certeza, que poco se podía hacer. «A fin de paliar en lo posible los efectos destructores de dichas armas, mortales casi siempre, cabe concentrar a las personas de las viviendas altas en las plantas bajas de los edificios, protegiendo los accesos con chapas de plomo o con tabiques de ladrillo de 15 centímetros».