La tamborrada de la víspera de Trinidades llegará cargada de cambios

Los ecos de los tambores ya se dejan oír en las calles de Elgoibar. Las tamborradas de las fiestas de Trinidad están a la vuelta de la esquina, y tanto los protagonistas de la tamborrada de adultos que tendrá lugar la noche del sábado, 10 de junio, como los de la tamborrada infantil, que se celebrará la mañana del domingo, 11 de junio, han dado inicio a los ensayos.

Los componentes de la tamborrada de la víspera de Trinidad se reunieron la noche del pasado lunes en la plaza del Mercado para participar en el encuentro de presentación. La cita contó con la participación de todos los que van a sumarse a ella (soldados, cocineros, gastadores, aguadoras, abanderadas,...) y marcó el inicio de un programa de ensayos que se comprime en el tiempo en relación a ediciones pasadas. En total serán ocho sesiones de ensayo entre las 21.30 y las 22.30, los días comprendidos entre el 29 de mayo y el 1 de junio, y el 5 de junio y el 8 de junio.

La cita del próximo 10 de junio tendrá como protagonista al CD Elgoibar, al celebrarse este año el centenario de su fundación. «El fútbol y el CD Elgoibar van a estar muy presentes en la marcha. Contarán con un especial protagonismo en la carroza y también en la calesa pues los encargados de representar los papeles del General y de la Generala serán dos personas estrechamente ligadas al mundo del fútbol. De todos modos, no queremos adelantar sus nombres y preferimos que la gente se entere en el mismo momento del inicio de la marcha», manifestó al presidenta de Atabal Elkartea, Encarni Migales.

Otro de los cambios de la marcha de este año es su retorno a la noche. El año pasado la tamborrada se celebró la tarde del sábado pero, tras el cambio de directiva, la marcha volverá recuperar su lugar en la noche, aunque con algunos ligeros cambios en el horario. «Entendemos que la tamborrada se tiene que celebrar por la noche. Hemos incorporado algunos cambios, como su inicio, que se adelanta a las 23.00, y alguna sorpresa más que nos guardamos para ese día», indico Encarni Migales.

Una vez formados en la plaza, llegará el momento de interpretar las piezas que se escuchan durante el recorrido de la tamborrada de adultos de las fiestas de Trinidad. Las ya conocidas composiciones de Sarriegi y las no menos populares 'Pantxika' y 'Beti Elgoibar' compuestas por Txomin Mujika se verán acompañadas por la Marcha del Centenario del CD Elgoibar, escrita también por el compositor elgoibartarra. Estos primeros momentos de la noche será también el marco del homenaje al CD Elgoibar por sus 100 años de historia, y a Mikel de Pablo, un joven elgoibartarra fallecido el año pasado que formaba parte de la tamborrada. Este emotivo recuerdo estará marcado por los ecos del himno de la Real Sociedad, equipo del que De Pablo era seguidor.

La edición de esta año presenta también novedades en la distribución de la tamborrada. La Banda de Música de Elgoibar abandona su ubicación al frente de la marcha para colocarse entre las compañías de soldados y cocineros. Además, este año se va a renunciar a la megafonía. «Vamos a probar cómo se desarrolla la marcha sin el apoyo de la megafonía. Las compañías van a ir más agrupadas que en otras ocasiones y creemos que no va a hace faltar el soporte de la megafonía para que la música de la Banda de Elgoibar llegue hasta todos los componentes de la tamborrada», comentó la presidente Atabal.

La lista de cambios no termina aquí. La calesa que transporta al general y a la generala pasará al final de la marcha y este año no se escuchará en la noche de Elgoibar el estruendo de los cañonazos. Las razones para ello, según indico Juan Ignacio Ibarluzea, 'Cani', miembro de la directiva, son de índole económica. «Nos ha pillado un poco de nuevos y no sabíamos cómo íbamos a andar para reunir el presupuesto necesario para hacer frente a los gastos de la tamborrada. En este apartado, traer el cañón y los caballos que los portan desde San Sebastián a Elgoibar supone un desembolso importante, y hemos optado por no contar con ellos este año. Eso sí, no va a haber cañonazos, pero sí habrá mucho tiro de escopeta. Los fusileros van a trabajar mucho en la tamborrada de este año», señaló Ibarluzea.

Exhibición de freestyle

Siguiendo con la tamborrada y los actos vinculados al centenario del CD Elgoibar, Kalebarren será el escenario de una exhibición de freestyle o habilidad con el balón, protagonizada por Noli Márquez, una experta en el dominio del esférico, La cita es el 10 de junio, a partir de las 11.30. y se acompañará de una competición en la que los espectadores no sólo tendrán la ocasión de mostrar sus habilidades con el balón sino que también tendrán la oportunidad de medirse a la propia Noli Márquez.