El rock de Quaoar y Adrift da forma hoy a Hellgoibarko V. Metal Gaua

El rock volverá adueñarse del parque de Maala hoy, a partir de las 23.00, durante la celebración de al quinta edición de Hellgoibarko Metal Gaua. Los miembros de Sinuöse han preparado para esta noche un cóctel explosivo que tiene como ingredientes a la música de Quaoar y Adrift, dos grupos que buscan labrarse un hueco en el espacio musical sin perder su personalísima visión del rock.

El grupo bilbaíno Quaoar echó a andar hace ocho años. El eclecticismo de su música ha llevado a la crítica a imponerles distintas etiquetas pero, tal y como indicaron desde Sinuöse, «ellos prefieren presentarse como una banda que practica rock sin ningún límite autoimpuesto, donde la creatividad fluye a través de sus instrumentos sin ser obstaculizada por las barreras que conlleva un estilo cerrado. Impulsados por esta premisa, no han dejado de evolucionar en los últimos ocho años, construyéndose una identidad propia que ha hecho de la banda un referente entre aquellos que aún creen que todavía no se ha dicho la última palabra en el rock».

En marzo de 2011 vio la luz 'The River & The Soul', la continuación de un EP que marcó su debut en el mundo de la música. Este segundo trabajo rompía con aquel EP inicial apostando por una atmósfera rockera que en ocasiones evoca el sonido Seattle de los años 90, tamizado por la potencia y la experimentación.

La gran acogida de 'The River & The Soul' llevó a su reedición en 2013 por el sello madrileño Noma Records. Quaoar puede presumir de haber obtenido en triplete en los concurso de pop/rock de Bizkaia tras haberse alzado con el primer premio en los concursos de Bilbao, Leioa y Barakaldo, marca que, a día de hoy, ningún otro grupo ha logrado igualar. En 2015 presentaron su tercer disco, 'Dreamers. Dreaming', con el que consiguieron volver a dar una vuelta de tuerca a su propuesta, alcanzando nuevas cotas de creatividad en un viaje sonoro que, sin duda, no deja indiferente a nadie. Durante estos años Quaoar ha girado por gran parte del territorio nacional, Francia, Italia y Andorra y ha compartido tablas con grupos de la talla de The Black Crowes, Smashing Pumpkings, Gov't Mule, The Sword, Soen, Vulture Industries, Persefone,...

Por su parte, Adrift procede del sur de Madrid y se formó a finales de 1999. Desde el comienzo se han dejado influir por todo tipo de sonidos, desde el sludge o el doom hasta el rock progresivo o experimental «pero siempre buscando una identidad propia e intentado salirse de lo establecido», manifestaron los miembros de Sinuöse. Su trayectoria incluye dos giras europeas y actuaciones en festivales como el Resurrection Fest, Costa de fuego, Sant Feliu y Bracara Extreme Fest. Además, han actuado de teloneros para bandas internacionales como Entombed, Wolves in the Throne Room o Yob. En estos casi veinte años de historia, han editado trabajos en pequeño formato ('Austero', en 2004, 'Troya', en 2005, y el disco compartido 'Waterloo', en 2006) aparte de una primera maqueta 'Cogito ergo actúo' que les dio a conocer. En 2008 publicaron su primer trabajo de larga duración, 'Monolito', de la mano de Underhill Records y, posteriormente, llegó 'Black Heath Bleeds Black', disco editado por Alone Records que llegó a estar el número uno de la lista de los mejores álbumes de Rock Zone. Actualmente Adrift trabaja en lo que será su nuevo disco, aunque aún no tiene confirmada la fecha de su publicación.