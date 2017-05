Asier Murua (Entrenador del Viento Sur): «El equipo jugó la final del ascenso contra el Ganbara tal y como había soñado»

El Viento Sur jugará la próxima campaña en la Primera División de Baloncesto de Gipuzkoa, un logro que supone un hito en la andadura de este equipo pues nunca había alcanzado esa categoría. A base de ilusión y buen juego, su plantilla, formada por apasionados del baloncesto, logró el ascenso por el que venía peleando hace años. Asier Murua ha sido una pieza fundamental en la consecución de ese objetivo. Durante años defendió los colores del equipo de baloncesto de Elgoibar, compartiendo vestuario con algunos de los jugadores que hoy en día componen la plantilla del Viento Sur. Esta temporada, sin embargo, lo ha hecho como técnico y el resultado no ha podido ser más positivo.

-¿Cómo sienta saber que el Viento Sur va a jugar la próxima campaña en la Primera División de Gipuzkoa?

-Es un logro muy importante. Hemos trabajado todo el año con ese objetivo. Era el tercer play-off de ascenso del equipo y se lo merecía. Pero tan importante como eso para mí es que lo hemos conseguido apoyándonos en el concepto de juego que habíamos tratado de implantar desde el principio de la temporada. Todo lo que hemos entrenado, todo lo que hemos preparado, se pudo ver plasmado en la final contra el Ganbara, tanto en el juego de ataque como en el de defensa. Fue el partido soñado por todo entrenador.

-¿Se puede decir que con este ascenso se ha cumplido el objetivo con el que llegó al equipo?

-Desde el principio les planteé que nuestro objetivo tenía que ser el ascenso y que íbamos a tratar de lograrlo siguiendo unas pautas de juego bien definidas. Nuestras miras tenían que estar puesta en subir. El Viento Sur venía de jugar dos fases de ascenso y esta tenía ser la definitiva. Contábamos con el potencial para ello, pero era necesario que los jugadores estuvieran comprometidos en conseguir ese reto.

-Una de las características de este equipo es la veteranía, con varios jugadores muy experimentados

-Tenemos un poco de todo, gente veterana y gente joven. En la plantilla hay varios jugadores que tienen más de 40 años, como Carlos Lahoz, Ritxar Aranzabal, Alex Aranzabal y Manex Bereziartua, pero es esa misma experiencia la que les hace rendir muy bien en la cancha. Conocen el juego y saben aprovechar ese conocimiento en beneficio del equipo. Por ejemplo, Ritxar y Manex, con su gran envergadura, obligan a las defensas rivales a cerrarse para impedir nuestro juego interior. Ese repliegue nos da la opción a jugar desde fuera, con lanzamientos lejanos, otra de nuestras fortalezas, pues tenemos buenos tiradores. Prueba de ello son los número del partido final que nos dio el ascenso. Logramos 14 triples contra el Ganbara, no porque fuéramos a buscarlos, sino porque nuestro juego posibilita situaciones para los lanzamiento lejanos y porque cualquiera de nuestros jugadores, tanto los grandes como los pequeños, pueden encestar desde los 6,25 metros.

-En principio, el baloncesto es un deporte minoritario en Elgoibar. Otras especialidades copan el interés de los chavales y no parece que el Viento Sur lo tenga fácil a la hora de nutrirse de jugadores

-A día de hoy el equipo tiene 11 fichas. Tenemos jugadores de Elgoibar, pero también hay gente de Bergara, Deba y Ondarroa. Es verdad que no lo tenemos fácil para encontrar gente nueva. De hecho, falta un equipo por debajo que funcione como cantera de nuevos jugadores y eso es un hándicap. Sé que se está trabajando en la posibilidad de vincularse a un equipo que se va a crear en otro pueblo del Bajo Deba y es posible que el Viento Sur cuente la próxima temporada con un equipo que supla esa carencia, pero todavía no hay nada concreto.

- Este ascenso supone un hito importante en su trayectoria en el baloncesto. ¿Cómo recuerda sus inicios?

-Empecé jugando en el equipo de baloncesto de Elgoibar. No sabría decir cuánto tiempo estuve como jugador. Tuve un problema en el tendón de Aquiles, lo que me llevó a dejar de jugar, pero para entonces ya había empezado a entrenar. Mi primera experiencia como técnico fue en el equipo femenino Anbolo. Luego entrené al equipo sénior, y he entrenado también en Bergara y en Durango.

-¿Cómo se produjo su retorno a Elgoibar?

-Estuve tres años sin entrenar y el pasado verano me llamaron desde el Viento Sur. Dudé pero, al final, acepté. Tenia otras propuestas desde Bergara y desde Durango pero opté por quedarme en Elgoibar por la mayor comodidad que me ofrecía a la hora de compaginar mi trabajo a relevos con la dirección del equipo.

-Logrado la meta del ascenso, ya debe estar pensando en la próxima campaña en la Primera división guipuzcoana. ¿Cómo encara la próxima temporada?

-Ha sido un año complicado para mí, por las dificultades de compatibilizar el trabajo, con los entrenamientos y los partidos. Trabajo a cuatro relevos lo que me lleva a trabajar también los fines de semana. Ha habido jornadas en las que he terminado de trabajar el sábado a las 14.00 y he tenido que salir en dirección a Urretxu o Zarautz a toda prisa porque ese mismo día teníamos un partido que daba comienzo a la 16.00. En otros casos he tenido que entrar a trabajar por la noche poco después de terminar el entrenamiento. Ha sido muy estresante y, la verdad, ahora sólo pienso en descansar.