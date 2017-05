El CD Elgoibar abre las puertas de Mintxeta para medirse al Anaitasuna

La directiva del CD Elgoibar quiere llenar Mintxeta de aficionados para apoyar al Haundi en el trascendental partido que le enfrentará al Anaitasuna este sábado a las 17.30 y, con ese fin, va a colocar el cartel de 'Entrada Libre' para todos los vecinos de la localidad. Este privilegio no es válido para los aficionados azkoitiarras, que tendrán que pasar por taquilla para animar a su equipo en un partido que también es vital para ellos, ya que se juegan el título y, sobre todo, el ascenso a 3ª División. La apertura de las puertas de Mintxeta no es la única iniciativa del CD Elgoibar para lograr el máximo apoyo para el Haundi. La directiva ha organizado también una comida con los equipos de las categorías inferiores en la plaza Kalegoen ese mismo sábado. La cita es a las 14.00 y, tras la comida, acudirán juntos a Mintxeta para dar aliento al CD Elgoibar.

Confirmado hace semanas el descenso del Martutene y del Ostadar, la última jornada sirvió para conocer el nombre del tercer equipo que iba a descender de manera directa a Regional Preferente, el Aloña Mendi. Ahora los problemas son para los equipos que pelean por eludir la decimoquinta plaza: Beti Gazte (13º, 39 puntos), Touring (14º, 39 puntos) y CD Elgoibar (15º, 37 puntos). En principio, este puesto conllevaba la permanencia pero los arrastres derivados de los descensos ya confirmados del Sestao River y el Zamudio en 2ª División B ponen al equipo que termine en esa posición en serio peligro de tener que jugar la próxima campaña en Regional Preferente.

Los primeros damnificados por el descenso del Sestao River y el Zamudio son el Santutxu (16º) y el Tolosa CF (17º), que pasan de estar salvados a ser provisionales compañeros de descenso a la División de Honor Regional de los tres últimos clasificados en el grupo vasco de la 3º División: el Aurrera de Ondarroa, el Zalla UC y el Pasaia. A su vez, el descenso del Tolosa tiene sus consecuencias en la División de Honor Regional pues hay que buscarle sitio en la categoría, y la forma de conseguirlo es haciendo que sean cuatro los equipos que desciendan a Regional Preferente, lo que coloca la espada de Damocles del descenso sobre el Beti Gazte, el Touring y al CD Elgoibar.

La primera opción del Haundi para eludir la decimoquinta plaza pasa por imponerse al Anaitasuna y confiar en la derrota del Beti Gazte y el Touring, lo que le haría quedar por delante de ellos en la tabla. También podría darse un doble y hasta un triple empate 40 puntos. El Haundi tiene a su favor el gol average con el Touring pero lo pierde con el Beti Gazte, mientras que el conjunto errenteriarra terminará en decimoquinta posición en el caso de un triple empate a 40 puntos.

En caso de no ganar, el Haundi quedaría condenado a ese fatídico puesto. Sin embargo, ni entonces estaría todo perdido. La posibilidad de salvación pasaría por el play-off de ascenso a 2ª División B que disputan Alavés B, Vitoria CD, Cultural de Durango y Beasain, los cuatro primeros clasificados en el grupo vasco de 3ª División. «Necesitaríamos que dos de ellos lograran el ascenso, algo que no es nada sencillo. Si se diera, la decimoquinta plaza no conllevaría la pérdida de categoría, pero es un reto muy complicado. Por eso nuestro objetivo tiene que ser ganar al Anaitasuna, para lo que esperamos el apoyo de los elgoibartarras», manifestó el presidente del CD Elgoibar, Antton Iranzo.