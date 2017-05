Doscientos 'riders' de todas las edades compiten en el III Raid Debabarrena

Algo más de doscientos deportistas tomarán parte hoy en el III Raid de Debabarrena, una prueba deportiva organizado por Morkaiko M.E. que compagina el trekking, el btt y la orientación. La modalidad de aventura contará con la participación de 118 'riders'. La mayor parte de ellos proviene del País Vasco, pero este año se han sumado a la competición 17 participantes llegados de Asturias, Galicia, Madrid y Zamora. Entre los 'riders' habrá 18 mujeres, 10 formando parte de equipos mixtos y otras ocho repartidas en combinados exclusivamente femeninos. Por otro lado, la prueba familiar, una novedad en la edición de este año, reunirá en la línea de salida a un total 85 participantes (47 niños y 38 adultos).

La salida de la prueba de aventura se dará a las 10.00 en Kalegoen. A partir de aquí, a los participantes les esperan siete horas de competición (el control se cierra a las 17.00) en las que deberán completar cuatro sectores (1º, orientación urbana; 2º, BTT; 3º, trekking; 4º, BTT) con un recorrido total cercano a los 60 kilómetros para aquellos que pasen por todos los puntos marcados por la organización. Además, durante el raid deberán hacer frente a tres pruebas especiales que también tendrán su peso en la clasificación final: (2ª sección: recogida de mazorcas y orientación por memoria; 3ª sección: escalada boulder; 3ª sección: orientación por rumbos).

Por otro lado, los participantes en el raid familiar tomarán la salida en la plaza Kalegoen a las 11.00 horas. En este caso, a los 'riders' les espera un recorrido que discurrirá en su mayor parte por el casco urbano y los caseríos del entorno. Durante la marcha a la búsqueda de los puntos marcados por la organización deberán encarar distintas y divertidas pruebas, como una carrera de sacos, otra carrera de huevos, una prueba de equilibrio con el slackline (cuerda elástica) y otra de orientación basada en la memoria.

Organización cuidadosa

La gran cantidad de actos programados para la jornada de hoy en Elgoibar ha llevado a los miembros de Morkaiko M.E. a cuidar al detalle la organización de la prueba. En concreto, el reto ha sido dar cabida en Kalegoen, punto neurálgico de la prueba al tratarse la zona de salida y llegada de los participantes, al festival de danza que Biraka Dantza Taldea ha programado para hoy, a las 12.30 del mediodía, y a la actuación que Haritz Dantzari Taldea y la banda de gaitas de Maceda protagonizarán por la tarde dentro del programa de actos de la Semana de las Letras Gallegas. «Una vez que demos la salida al raid aventura y al raid familiar dejaremos libre Kalegoen para que pueda tener lugar el festival de Biraka Dantza. Por otro lado, la prueba finaliza a las 17.00, y el festival de Haritz y la banda de gaitas de Maceda tendrá lugar a las 18.30, por lo que no debe haber problemas para su celebración», indicaron desde Morkaiko M.E.