Más de cien años de historia recogidos en 200 fotografías

La historia del CD Elgoibar, desde sus orígenes hasta la actualidad, estará presente en la muestra del centenario que va a abrir sus puertas en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura mañana, a las 18.30. Más de 200 fotografías, 65 documentos (fichas de jugadores, actas, recortes de prensa,...), y algunos de los trofeos logrados por el CD Elgoibar en sus 100 años de andadura estarán expuestos en la sala hasta el próximo día 27 para disfrute de todos aquellos que quieran conocer mejor la historia del club elgoibartarra.

Parte de los fondos de la muestra estaba guardada en las oficinas del club pero otros muchos han sido cedidos por particulares. De hecho, la directiva del CD Elgoibar anima a todos aquellos que guarden en sus casas fotografías y otros recuerdos vinculados al CD Elgoibar a que se pongan en contactos con ellos. «Estamos trabajando en un libro recopilatorio de la historia del CD Elgoibar y toda aquella información que podamos obtener será bienvenida», manifestaron ayer los miembros de la comisión que trabaja en los actos conmemorativos del centenario mientras presentaban la exposición.

El CD Elgoibar vio la luz de manera oficial en 1917 con el nombre de Elgoibar Football Club, pero hay testimonios que acreditan que antes de esa fecha ya competía en los campos de juego de la provincia bajo esa misma denominación, y varios de ellos están presentes en la exposición. Entre esos testimonios destacan una fotografía del año 1915 del Elgoibar F.C. en el campo de Azkube y el trofeo de campeones del Torneo Distrito de Bergara que los elgoibartarras obtuvieron en 1914 al derrotar al Aretxabaleta.

Tanto la fotografía como la copa son parte de una gran muestra en las que no sólo el fútbol es protagonista, como hay ocasión de constatar durante el recorrido por la exposición. «El CD Elgoibar centraba buena parte de la actividad deportiva de la localidad. El fútbol ha jugado un papel importante en su historia, pero también ha estado vinculado al atletismo, al montañismo, a la pelota, al ciclismo y hasta a la lucha grecorromana. En atletismo, por ejemplo, el CD Elgoibar puede presumir de haber logrado 55 medallas en distintos campeonatos de España y de contar entre sus miembros con tres atletas olímpicos como Juan Muguerza, Inazio Izagirre y Félix Erausquin».

La muestra se podrá visitar de lunes a viernes, entre las 18.30 y las 20.30, y el sábado, de las 12.00 a las 14.00. Su apertura mañana dará paso a una animada jornada de sábado que tendrá al partido que disputarán los veteranos del CD Elgoibar y la Real Sociedad en Mintxeta a las 11.30 como uno de sus atractivos. El descanso del encuentro servirá para homenajear a los elgoibartarras y a los futbolistas del CD Elgoibar que llegaron a jugar en Primera División así como para recordar a los atletas que alcanzaron el podio en los campeonatos de España de atletismo. La celebración continuará con una comida popular en el parque de Maala en la que se reunirán alrededor de 180 comensales.

Disculpas desde Eibar

Los 100 años de andadura del CD Elgoibar estuvieron presentes en el partido que la SD Eibar y el Leganés disputaron el pasado domingo en Ipurua. La presidente de la SD Eibar. Amaia Gorostiza, entregó al presidente del CD Elgoibar, Antton Iranzo, una placa como reconocimiento a la historia del equipo elgoibartarra, uno de los clubes pioneros del fútbol en Gipuzkoa a comienzos del pasado siglo.

La directiva del CD Elgoibar no tiene más que palabras de agradecimiento para la directiva, los socios y los aficionados del equipo armero por este homenaje. Sin embargo, sobre la celebración planeó el malestar que dejaron en el seno del club de Mintxeta y entre los aficionados del CD Elgoibar unas declaraciones realizadas por Amaia Gorostiza al periódico el Mundo Deportivo. En ellas, la máxima mandataria del equipo armero hacía mención al convenio entre la Real Sociedad y la SD Eibar. «Queremos ir de la mano de la Real Sociedad en este tema, pero también que se respete nuestro status, pues no somos como el Elgoibar o un equipo de Regional», manifestó Gorostiza. La directiva del CD Elgoibar considera que las declaraciones suponen un menosprecio, no sólo al CD Elgoibar sino al fútbol regional en general, y así se lo hicieron saber a los responsables del equipo armero y a su presidenta. De hecho, solicitó a la SD Eibar que presentara sus disculpas a los dirigentes, socios y aficionados del CD Elgoibar, así como una rectificación por parte de la presidenta de la SD Eibar en el mismo medio en el que fueron realizadas.

La carta con las disculpas llegó hace unos días a las oficinas del CD Elgoibar pero, a día de ayer, todavía no se había hecho pública la rectificación en el Mundo Deportivo. En la carta, Gorostiza reconoce la inconveniencia del comentario sobre el CD Elgoibar y, tras disculparse, afirma que «en ningún momento mis intenciones fueron menospreciar a vuestra entidad, todo lo contrario. Como club humilde no olvidamos de donde venimos, por ello, valoramos y admiramos la historia del CD Elgoibar, un club vecino que ha caminado parejo a nuestra entidad y con el que queremos seguir manteniendo una relación de cercanía y buen entendimiento».