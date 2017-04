El concierto más familiar de los Zapata

El último concierto de la Banda de Música de Elgoibar tuvo como protagonista a la familia Zapata. Cuatro de su miembros, el padre, Pedro Zapata, y sus tres hijos, Ainhoa, Iban e Iker, se dieron cita sobre el escenario para interpretar la pieza 'Los puentes de París'. Pedro, Iban e Iker son miembros de pleno derecho de esta agrupación, los dos primeros como clarinete 1º y el tercero, como clarinete 2º, y están acostumbrados a tocar juntos, pero el pasado 9 de abril se sumó a ellos su hermana, Ainhoa, que había sido invitada para interpretar como acordeón solista la pieza escrita por Eduardo Moreno.

Pedro Zapata era un hombre feliz después de lo que le tocó vivir durante la actuación. Aquel chaval que llegó a Elgoibar desde Villacarrillo (Jaén) con 16 años poco podía imaginar que, 44 años después, compartiría escenario con tres hijos en el Herriko Antzokia. Zapata arribó a esta localidad con los estudios de oficialía recién terminados. Tenía una beca para estudiar maestría en Úbeda el curso siguiente, pero era consciente de que las salidas laborales en su pueblo eran escasas. «No había máquinas, sólo olivos. Así que llamé a un hermano de mi padre que estaba en Elgoibar y él fue el que me encontró trabajo en CME para el periodo de vacaciones. Al poco tiempo, ya tenía claro que no iba a volver. Mis padres me animaron a regresar para terminar los estudios de maestría, pero las posibilidades laborales que me ofrecía Elgoibar eran muy superiores a las que le iba a encontrar en Villacarrillo, y opté por quedarme aquí».

El joven Zapata no sólo llegó a Elgoibar con el título de oficialía bajo el brazo. Contaba también con su experiencia como componente de la Banda de Música de Villacarrillo, donde tocaba el clarinete. «A la semana de llegar me encontré con Juan Mota, un paisano del pueblo que llevaba muchos años viviendo en esta localidad. Mota tocaba la trompeta en la Banda de Elgoibar y sabía que yo tocaba el clarinete en Villacarrillo. Fue él el que me animó a presentarme a 'Balle, que entonces era el director. Lo hice y así es como empezó mi vinculación con la banda».

El mismo año en el que Pedro Zapata abandonó Villacarrillo, llegó desde la localidad leonesa de La Bañeza una joven que respondía al nombre de Paqui y con la terminaría casándose. Hace 29 años nació la mayor de sus hijas, Ainhoa, y, como no podía ser de otra forma, Pedro trató de inculcarle la afición por la música. «Mi idea era que, al igual que hice yo, aprendiera a tocar el clarinete. Aparte de ser un instrumento con un sonido muy bonito, tiene la ventaja de que es fácil de transportar, algo que hay que tener en cuenta si, como es nuestro caso, vives en la zona alta de San Roke y tienes que andar subiendo y bajando a la escuela de música». Sin embargo, la pequeña Ainhoa no estuvo por la labor de seguir el consejo de sus padres. «Ni flauta, ni clarinete, ni nada parecido. Nos dijo que quería tocar el acordeón y así tuvo que ser», recordaba con humor Zapata.

Los que sí siguieron la senda de su padre fueron sus otros dos hijos, Iban, de 24 años, e Iker, de 22. Ambos estudiaron clarinete y, a día de hoy, son miembros de la Banda de Música de Elgoibar. El mayor de los hermanos se incorporó en 2009 e Iker lo hizo en 2015, por lo que Pedro Zapata sabe bien lo que es tocar acompañado por su hijos. «La primera vez que toque con Iban en la banda la recuerdo como una mezcla de alegría y de nerviosismo. Estaba pendiente de si cometía un error o si se equivocaba en una nota, pero eso duró un ensayo o dos. Luego fue más fácil. De hecho, cuando Iker llegó a la banda ya tenía el callo hecho y no me preocupé tanto por él».

Para cerrar el círculo, a los Zapata sólo les quedaba tocar con Ainhoa, y esa oportunidad llegó en el concierto que la Banda de Música el 9 de abril. El repertorio incluía 'Puentes de París', una pieza para acordeón y banda en la que Ainhoa Zapata iba a tener un papel principal como solista. Cuando llegó el momento, Pedro Zapata volvió a sentirse atrapado por un cóctel mezcla de alegría y nerviosismo. «Por una parte estaba tranquilo, porque los tres ensayos para preparar la obra habían salido bien. Lo que no sabía es cómo respondería Ainhoa al verse frente a una sala llena de público. Está acostumbrada a tocar en la calle con Kale Kantariak, pero no es lo mismo que verse sola con el acordeón en el escenario del Herriko Antzokia con cerca de 400 personas mirándote. Por eso, cuando vi que la primera parte de la pieza, que era la más complicada, había salido bien, pude disfrutar de la interpretación rodeado por mis tres hijos».