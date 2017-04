Los mendizales tienen una cita con el Morkaiko Eguna el 13 de mayo

El próximo 13 de mayo es la fecha elegida por la sociedad montañera Morkaiko para celebrar el Morkaiko Eguna. Un año más, esta cita servirá de punto de encuentro a mendizales de todas las edades y acogerá tanto el Finalista Eguna como la Vuelta Montañera a Elgoibar y la Elgoibarko Itzulitxoa, reservada esta última especialmente para los más pequeños.

Morkaiko ME ha anunciado que el plazo para que los niños y las niñas entreguen la lista con los montes que han coronado a lo largo del año finaliza el próximo 26 de abril. Por lo tanto, aún están a tiempo de entregar en sus oficinas de la calle Errosario (miércoles, entre las 19.00 y las 20.30) la lista que les hará acreedores a las medallas con las que se premia sus andaduras en la montaña y que recibirán en la plaza Kalegoen el próximo día 13 a las 13.30, durante la celebración del Finalista Eguna.

La entrega de medallas el Día del Finalista no es sino uno más de los actos de ese. El programa echará a andar a las 6.00 con la salida de los participantes en el Vuelta a Elgoibar desde Kalegoen para encarar la subida a Karakate y afrontar el paso por Irukurutzeta, Urnobitza, Bioin, Zirardamendi, Morkaiko y Kalamua antes de dar por finalizada la vuelta con el retorno a Kalegoen.

Mientras los mayores ponen a prueba sus fuerzas, los más pequeños tendrán la ocasión de participar en Elgoibarko Itzulitxoa. La marcha dará comienzo a las 9.00 en Kalegoen y continuará con la subida a Idotorbe-San Pedro. Se calcula que los pequeños mendizales y sus acompañantes llegarán sobre las 10.00 a Idotorbe-San Pedro, punto en el que también se podrán incorporar a la marcha todos aquellos que lo deseen. A partir de aquí, se encaminarán hacia Aiastia-San Miguel donde, tras recuperar fuerzas en el control de avituallamiento, iniciarán el descenso hacia Kalegoen.

La entrega de las medallas a partir de las 13.30 dará paso, a las 14.00, a una comida en los pórticos de la parroquia de San Bartolomé a base de pasta con tomate y postre para los más pequeños y paella, carne guisada y postre para los mayores (se recomienda notificar los casos de intolerancias y alergias a la comida en el momento de la inscripción).

A las 15.00, los niños tendrán la ocasión de divertirse con Atxutxiamaika y poner a prueba sus habilidades como escaladores en rocódromo. El cierre del Finalista Eguna llegará con la foto de grupo que montañeros de todas las edades se sacarán en Kalegoen a las 17.00.

Inscripciones

Los interesados en participar en la Vuelta Montañera a Elgoibar y en la vuelta infantil pueden inscribirse en el local de Morkaiko M.E. los miércoles entre las 19.00 y las 20.30 o bien a través de la dirección de correo electrónico morkaiko@morkaiko.net. El coste de la Vuelta a Elgoibar para los socios de Morkaiko M.E. menores de 18 años que se inscriban antes del 11 de mayo será de dos euros, mientras que los no socios abonarán ocho euros. El coste para los socios mayores de 18 años será de ocho euros y para los no socios, de cinco euros A su vez, los menores de 18 años participantes en la vuelta infantil que no se queden a la comida abonarán dos euros y los mayores de esa edad, cuatro euros. Los socios menores de 18 años que se apunten a la comida pagarán tres euros, los no socios menores de esa edad, seis euros, los socios mayores de 18 años, ocho euros, y los no socios, 15 euros. Estos precios sufrirán un incremento a partir del 11 de mayo.