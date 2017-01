Nerea Sasiain y Martín Hernández, campeones de Gipuzkoa de 400 metros

Los Campeonato de Gipuzkoa de Pista Cubierta de la categoría juvenil se han saldado con dos medallas de oro para los representantes Mintxeta A.T. Nerea Sasiain y Martín Hernández se subieron a lo más alto del cajón en las pruebas de 400 metros disputadas el sábado en el velódromo de Anoeta. Sasiain se hizo con el oro en la categoría femenina al cruzar la línea de llegada en primera posición con un tiempo de 59:76, mientras que Hernández se impuso en la masculina con un crono de 52:26. Ander Armendia también compitió en esta distancia, alzándose con la sexta plaza con un tiempo de 54:49. Nerea Sasiain y Martín Hernández, además de hacerse con el oro, lograron la mínima para los Campeonatos España de Pista Cubierta que se disputarán en Sabadell el próximo mes de marzo.

El campeonato de Gipuzkoa de 60 metros contó con la participación de dos representantes de Mintxeta A.T en la categoría masculina y de una en la femenina. Iosu Sánchez, se impuso en su serie con un crono de 7:86, mientras que Marcos Rodríguez fue segundo en su carrera marcando un tiempo de 7:94. El título en esta categoría fue para Julen Pérez (AT. San Sebastián) con un tiempo de 7:11, seguido de Ander Uranga (Tolosa C.F.), con 7:27 y Unai Mitxelena (At. San Sebastián), con 7:33. Por su parte, Eider Iglesias fue séptima con un crono de 8:48 en una prueba que se resolvió con la victoria de Ana Sorondo (Super Amara Bat) con una marca de 8:27.

Mintxeta A.T. también estuvo representado en la final del Campeonato de Gipuzkoa de 400 metros disputado en la pista donostiarra. La victoria en esta prueba fue para Imanol Calvo (Gimnástica de Ulia), con 2:04.48. Markel Zabala fue el mejor representante local, cuarto, con un tiempo de 2:11.73, seguido por Julen Etxeberria (5º), con 2:25.05, Iñaki Beasain (6º), con 2:25.22, y Aner Gallastegi (7º), con 2:25.39.