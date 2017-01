El Muguerza, un cross que nunca decepciona

Las crónicas deportivas no han escatimado elogios para destacar las victorias del ugandés Joshua Cheptegei y de la etíope Senbere Teferi en las pruebas sénior masculina y femenina del Cross Muguerza, así como el espectáculo que ofrecieron los atletas protagonistas de ambas carrera. Pero el Cross Muguerza es mucho más que el atletismo de élite y prueba de ello son los 621 corredores de todas las categorías, de alevines a sénior, que se fajaron sobre el circuito de Mintxeta.

Los representantes del Mintxeta AT no faltaron a esta cita. Las primeras en competir fueron las 12 corredoras de la categoría alevín. El estreno no pudo ser mejor, ya que Olatz Cinto se hizo con un lugar en el podio al finalizar la carrera en segunda posición. En esta misa prueba destacó también el rendimiento de June Zubiaurre y Helene Zubizarreta, decimosegunda y decimoctava, respectivamente.

La prueba alevín masculina tuvo a Anwar Elhassouni como el atleta de Mintxeta AT más destacado, con una meritoria séptima plaza. Su compañero Iker Izaguirre también rayó a gran nivel, haciéndose con la decimoprimera posición, mientras que Julen Garate fue decimoséptimo.

Por otro lado, Marian Ahdadou fue la primera corredora elgoibartarra en la carrera infantil femenina tras llegar a meta en vigesimonoveno lugar, y Zacariae El Hachmi fue el mejor representante local en la prueba infantil masculina, cruzando la línea de meta en octava posición con una ajustada renta de dos segundos sobre su compañero Jon Etxeberria, que fue noveno.

Iñaki Sagarna ocupó el puesto 36 en la clasificación absoluta de la carrera sénior, pero se hizo con una meritoria décima plaza en la categoría promesas en la que está encuadrado por edad. Ángel Mari López cruzó la meta en el puesto 50 y Osel Sánchez tuvo la desgracia de ser doblado por el ganador de la carrera, el joven ugandés Cheptegei, a poco más de 200 metros de la llegada. 160 corredores tomaron parte en esta última prueba, lo que constituye un récord de participación en los 74 años de historia de la carrera elgoibartarra