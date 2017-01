Los niños de Elgoibar también apuestan por el Cross Muguerza

Un año más, Elgoibar se va a volcar con su prueba atlética más querida, el Cross Internacional Juan Muguerza. Decenas de elgoibartarras volverán a implicarse en las labores de organización de este prueba atendiendo a las más diversas tareas: desde las relacionadas con el montaje del circuito, al control de los accesos y del recorrido durante la carrera, pasando por la atención a los atletas durante su estancia en Elgoibar tanto a los de la categoría élite como a la gran cantidad de jóvenes corredores que llegan desde distintos puntos de España. El reto es que tanto los atletas como todos los que acudan el domingo a Mintxeta disfruten de una cita que va más allá de lo deportivo.

Esta voluntad de desvivirse por el éxito del Cross Muguerza no sería posible sin ese vínculo tan especial entre los elgoibartarras y la carrera. Mintxeta A.T. quiere que ese vínculo no se rompa y la forma más efectiva para ello es la de acercar el cross, y lo que significa, a los niños de Elgoibar desde su más tierna infancia. En este ámbito se enmarca la visita que varios de los protagonistas del domingo cursaron a la Ludoteca y al Gazteleku el jueves. Los niños que acuden a estos centros de ocio disfrutaron de un encuentro muy agradable en el que tuvieron la ocasión de departir con dos campeones olímpicos, el keniano Conselius Kipruto, ganador de la medalla de oro en la prueba de 3.000 obstáculos, y la atleta de Bahrein Ruth Jebet, oro en esta misma especialidad en la cita de Brasil. Junto a ellos estuvieron Aweke Ayalew (Bahrein), ganador del Cross Muguerza el año pasado, Rabah Aboud (Argelia) y Senbere Teferi (Etiopía), subcampeona mundial de cross en 2015.

El Concurso de Dibujo del Cross Internacional Juan Muguerza es otra iniciativa que se encuadra en este mismo objetivo. Este año han sido 585 los niños con edades comprendidas entre los seis y los 12 años que han tomado parte en el concurso. El jurado, compuesto por miembros de Mintxeta A.T., el departamento de Promoción Infantil y Juventud del Ayuntamiento de Elgoibar y la Ludoteca, ha tenido que esforzarse para elegir los trabajos premiados ya que, según indicaron, el nivel ha sido muy alto. Elaia Etxaniz se ha alzado con el primer premio en la categoría reservada a alumnos de 1ª y 2º de Educación Primaria, mientras que Ibon Makazaga ha obtenido el segundo premio. Naroa Ansola se ha hecho con el primer premio en la categoría de alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria, y Nere Gabilondo con el segundo. Finalmente, el primer premio en la categoría de alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria ha sido para Eneko Etxaniz y el segundo para Naroa Rodríguez. Los ganadores recibirán un vale de compra de 60 euros mientras que los segundos se harán con otro de 50 euros. Los trabajos premiados así como los que se han clasificado en las primeros posiciones en la clasificación final se expondrán en el polideportivo Olaizaga del 1 al 28 de febrero.

Recepción a los atletas

La primera prueba de lo que significa la carrera para los elgoibartarras llegará con la recepción oficial a los atletas participantes en la plaza Kalegoen hoy, a las 19.30. La corporación municipal se encargará de dar la bienvenida a los corredores en un acto que se verá precedido por la entrega de premios del concurso de dibujo.