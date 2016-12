La escultura 'Duintasuna' llegó ayer a Elgoibar

Ayer por la mañana, una grúa de gran tonelaje se encargó de colocar la escultura 'Duintasuna-Dignidad' en su emplazamiento definitivo, al lado del columbario de las víctimas sin identificar de la Guerra Civil y el franquismo que se ha levantado junto el cementerio de Olaso. El autor de la obra, el escultor arrasatearra Iñigo Arregi, siguió con enorme expectación todo el proceso de traslado de la escultura, una espectacular figura de 3,5 metros de altura realizada en láminas de acero corten de 35 milímetros de grosor y un peso aproximado de cuatro toneladas en la que se entrevén lo que parecen ser varias siluetas humanas. La poderosa máquina enganchó la escultura en el remolque del camión que la había trasladado hasta Elgoibar y, en menos de un minuto, ya estaba sobre la base desde la que recibirá a todos los que se acerquen a visitar el columbario una vez que sea inaugurado de manera oficial.

Tal y como manifestó Arregi en el acto en el que se dio a conocer que su obra había sido la ganadora del concurso convocado por el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos Gogora para elegir la escultura que presidiría el futuro columbario de Elgoibar, 'Duintasuna-Dignidad' pretende «simbolizar un reconocimiento a las víctimas injustamente represaliadas y muchas veces también injustamente olvidadas por nosotros».

El Columbario de la Dignidad, nombre con el que ha sido bautizado el proyecto, es una de las doce iniciativas recogidas en el Programa-Base de Prioridades 2015-2016 en materia de Memoria Histórica del Gobierno Vasco. Esta iniciativa fue posteriormente asumida por Gogora, y con la materialización del columbario de Elgoibar se da luz a la primera instalación de este tipo en el conjunto del País Vasco.

El columbario cuenta con capacidad para 60 nichos. Su finalidad principal será servir de lugar de reposo a los restos mortales localizados en las exhumaciones de fosas que viene realizando la Sociedad de Ciencias Aranzadi a lo largo de estos últimos años y que, por desgracia, no han podido ser identificados. El columbario servirá también para acoger los restos de víctimas que han sido perfectamente identificadas pero a las que sus familiares quieren dar descanso en un lugar cargado de simbolismo como el que se ha habilitado en Olaso, junto a otros que fueron asesinados como ellos y que permanecieron perdidos en fosas olvidadas hasta que finalmente sus huesos fueron sacados a la luz.

Enclave icónico

Arregi no podía ocultar su satisfacción por ver su escultura 'Duintasuna-Dignidad' en un entorno tan cargado de simbolismo para él. Más allá de la vinculación de su obra a un proyecto de tan profundo significado emotivo e histórico como el columbario, el hecho de poder mostrar su creatividad en un entorno como el de Olaso es otro factor que quiso destacar el escultor de Mondragón. «Me parece un lugar muy adecuado para exponer una de mis obras. Siempre he visto el cementerio de Elgoibar como un enclave icónico, Desde que era un niño, cada vez que pasaba al lado de la portada de Olaso me sentía cautivado por su estética y, ahora, al ver uno de mis trabajos junto a ella me siento particularmente contento», manifestó el artista arrasatearra.