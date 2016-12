Unanimidad en la aprobación del III Plan de Igualdad

El pleno municipal del Ayuntamiento aprobó por unanimidad el III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Elgoibar. EAJ-PNV, EH Bildu y PSE-EE aceptaron las líneas del plan que delimitará las acciones en este campo en el periodo 2016-19 y para el que se han destinado 295.800 euros.

El nuevo plan da continuidad a los dos anteriores y gira en torno a varios ejes, entre los que destacan aspectos como el impulso de la conciliación laboral y familiar, y la atención especial a la juventud. En el primer caso aboga por habilitar medios que ayuden a facilitar la conciliación entre las tareas profesionales y la vida personal «ya que su implantación» -indica el plan- «no solo mejora la calidad de vida de las personas sino que ayuda a su desarrollo profesional». Por otro lado, la apuesta por los jóvenes persigue concienciarles de la importancia de los valores de la igualdad, «un campo en el que todavía hay trabajo por realizar», afirman los promotores del acuerdo.

El III Plan para la Igualdad entre Hombres y Mujeres es el resultado de un proceso en el que se ha contado con la participación de 153 mujeres y 54 hombres. La lista incluye a 11 técnicos municipales, tres representantes de centros docentes y 10 componentes del Consejo de Mujeres, a los que se les han sumado los miembros de la mesa técnica (11 personas), la mesa política (17 representantes políticos) y la denominada mesa de los ciudadanos, compuesta por 12 personas más. Las aportaciones de todas ellas se han visto acompañadas de los datos recogidos en unas encuestas online en las que han tomado parte 129 vecinos de la localidad.

El pleno acogió también la denuncia de EH Bildu de la falta de participación en el Plan de Legislatura

La votación se vio acompañada por la presentación del balance general del segundo plan. Las cifras indican un grado alto de cumplimiento, ya que se ha alcanzado el 90% de los objetivos marcados. Entre esos objetivos se destacó el incremento en un 23.4% del presupuesto del Departamento de Igualdad, la puesta en marcha de Consejo de Mujeres, la Escuela del Empoderamiento, el colectivo de mujeres inmigrantes Loreak y la Korrikedada, la inclusión de una cláusula vinculada a la igualdad en la concesión de subvenciones municipales, distintas campañas de sensibilización, el apoyo a iniciativas reivindicativas de la igualdad...

Participación y EH Bildu

La presentación la semana pasada del Plan de Legislatura por parte de la alcaldesa de Elgoibar Ane Beitia en una comparecencia ante los medios de comunicación encontró el rechazo de EH Bildu durante el apartado de ruegos y preguntas de la última sesión plenaria. Esta formación negó el carácter participativo de la elaboración de plan que defendió la alcaldesa de Elgoibar en su presentación. «En este caso está claro que no ha habido participación directa de los ciudadanos, a pesar de lo dicho, ya que no se les ha dado oportunidad para ello. Otro tanto se puede decir de la formación a la que representamos. Han sido varias las ocasiones en las que hemos preguntado qué se estaba haciendo en relación con este tema durante la legislatura y no se nos ha dado ninguna respuesta. De hecho, tanto los ciudadanos como nosotros nos enteramos de que existía un plan de legislatura cuando lo vimos anunciado en los medios de comunicación. El único papel que pueden jugar los ciudadanos en el presente plan es, por lo tanto, el de hacer seguimiento a unos proyectos en cuya elaboración no han tenido nada que ver. Es decir, se ha seguido la vieja y errónea máxima de 'todo para el pueblo pero sin el pueblo'», indicaron desde EH Bildu.

EH Bildu criticó también que se presente como novedad el Plan de Legislatura «cuando ya casi se ha alcanzado la mitad de ella». Asimismo, señaló que el hecho de haber contado con los técnicos municipales en su elaboración no es argumento suficiente para dar legitimidad al plan. «La legitimidad viene de la participación directa de los ciudadanos y de sus representantes, y no de la mera participación de los técnicos, a pesar de ser conscientes de que su implicación también es necesaria. En resumen, creemos que las pautas que se han seguido para configurar el plan pueden ser aptas para materializar vuestro programa electoral (dejando a un lado la participación de los trabajadores municipales, evidentemente)» -indicó en referencia a EAJ-PNV- «pero no para definir un plan de legislatura que delimite los objetivos y las prioridades para cuatro años».