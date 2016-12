Las fotografías que 'engañan' el cerebro

Al igual que otros muchos padres, Alejandro Martín se inició en el mundo de la fotografía animado por la idea de guardar recuerdos de su familia. Sin embargo, lo que en un principio fue una afición pasó a convertirse en auténtica pasión, hasta el punto de que las cámaras pasaron a convertirse en compañeras inseparables en el día a día de este fotógrafo, nacido en Bilbao pero residente en Mendaro desde hace una década. Años después, Martín entró en contacto con la fotografía estereoscópica o fotografía en 3D, al caer en sus manos un artículo en el que se explicaban los fundamentos de esta técnica basada en la capacidad de obtener una percepción tridimensional a partir de imágenes bidimensionales. «Quedé cautivado por esta técnica. Se trata de una forma de hacer fotografía muy antigua que data de mediados del siglo XIX. Empecé a estudiar sobre ella, a investigar y a desarrollar mis propios equipos para conseguir fotografías con efecto tridimensional. No ha sido fácil; he dedicado infinidad de horas y un montón de esfuerzo en todos estos años para mejorar la técnica, pero a base de probar y de fallar mucho he logrado diseñar y fabricar equipos muy adecuados para la fotografía 3D así como alcanzar los objetivos que perseguía», manifestó en la Casa de Cultura Alejandro Martín, en un alto a la visita a la exposición.

El resultado de tanto esfuerzo son fotografías como las que se podrán admirar en la Casa de Cultura hasta el próximo 31 de diciembre. En las paredes de la sala cuelgan distintos animales, objetos y paisajes que, en un principio, llaman la atención por presentar lo que parecen ser imágenes duplicadas acompañadas de sombras de color que se superponen. La primera impresión resulta, cuando menos, sorprendente ya que las fotografías parecen muy deficientes. Sin embargo, basta con ponerse unas gafas de cartón con un plástico rojo y otro azul cyan en el lugar en el que debían ir los cristales para que surja la magia. Las fotografías de los perros, los pájaros, los árboles, las personas y los paisajes que pueblan la sala parecen abandonar los marcos que las rodean y flotar en el aire para sorpresa de los que acuden a la muestra. «La fotografía 3D engaña al cerebro haciéndole ver en tres dimensiones una imagen que, en realidad, es plana. Lo que ve el espectador son dos imágenes superpuestas de un objeto, de un animal o de una persona, pero al cerebro no le gustan los huecos o los vacíos en la información y lo que hace, ayudado por estas gafas, es u- nirlas y completarlas, dándole a la fotografía una sensación de profundidad que en principio no está ahí», señaló el fotógrafo bilbaíno.

Anaglifos

Bilbaíno y residente en Mendaro, lleva años diseñando y fabricando sus propios equipos

La técnica de obtencion de esas fotografías varía dependiendo de que el elemento a fotografiar esté en movimiento o sea estático. «Para fotografiar un perro, unas mariposas o cualquier otro animal, por ejemplo, necesitamos dos cámaras perfectamente sincronizadas y colocadas sobre una estructura que nos permita fotografiarlos desde distintos ángulos de manera simultánea. En el caso de la fotografía estática basta con una cámara, pero en este caso debemos contar con una estructura para desplazarla de manera controlada y obtener dos imágenes del mismo elemento pero desde ángulos diferentes»

El siguiente paso consiste en unir ambas imágenes, labor que se ha visto facilitada con la irrupción de la tecnología digital. «En la muestra de Elgoibar presento lo que se conoce como anaglifos, que no son otra cosa que fotografías tomadas y tratadas con filtros de colores. Estas fotografías se unen en una misma imagen y luego basta ponerse unas gafas especiales para que aparenten ser tridimensionales. Antes se usaban cámaras con dos objetivos, negativos y diapositivas, pero ahora se ha impuesto la tecnología de lo digital y el uso de programas específicos de fotografía 3D. De hecho, hay cámaras que ya incorporan esta tecnología y ofrecen imágenes en este formato de manera automática aunque, a día de hoy, siguen teniendo limitaciones con respecto a las técnicas más clásicas».

Los que quieran conocer mejor el mundo de la fotografía 3D tienen hasta el 31 de diciembre para hacerlo. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura abrirá de lunes a sábado entre las 18.30 y las 20.30, con la salvedad de la jornada de hoy y la del 31 de diciembre, en las que el horario de visitas será de 12.00 a 14.00.