El Vitoria visita a un Barakaldo que es hegemónico en Lasesarra DV EIBAR. Viernes, 6 abril 2018, 01:21

El CD.Vitoria, filial del Eibar en Segunda B, se prepara para visitar el domingo al Barakaldo, equipo complicado en Lasesarre. El equipo fabril, entrenado por Aitor Larrazabal, es uno de los potentes del grupo. En Lasesarre no ha perdido en lo que va de temporada ni un partido, cuenta con diez victorias y cinco empates, los cuatro primeros equipos que mandan en la tabla han salido derrotados, como el líder Sporting B, el segundo clasificado Mirandés, el tercero Real Sociedad B y el cuarto Rácing de Santander. El Barakaldo, que es octavo, es un hueso duro de roer para el Vitoria que lucha por no meterse en el puesto de play off por la permanencia en su pugna con el Izarra, conjunto éste que salió goleado hace dos jornadas por 5-0 en el campo de los gualdinegro. Los pupilos de Igor Gordobil tendrán que luchar mucho para puntuar en Lasesarre, escenario complicado.