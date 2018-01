«La victoria ante el Ereintza nos dio el espaldarazo para la reacción» Exjugadores de la JD Arrate el pasado día 31 de diciembre en la plaza de Unzaga antes de celebrar la XX Comida de Fin de Año. / DV Las lesiones, que coincidieron con la mala racha del equipo, hicieron temer a Fernando, que destaca el papel de los jóvenes DV EIBAR. Domingo, 7 enero 2018, 00:21

El Somos Eibar espera y confía que el parón navideño no le pase factura y sirva aún más para mantener el buen nivel con el que concluyo el pasado 2017. El equipo armero no juega el próximo fin de semana, prolonga su descanso al aplazarse el duelo ante el Barakaldo al 31 de enero en la pista del club fabril. «Espero que la vuelta a la competición sea positiva y que mantengamos la línea que hemos tenido antes de Navidades, intentaremos seguir. Una de las buenas noticias es que el experimentado Eneko Garetxana ya entrena, es un elemento más que disponemos». El gran objetivo, el prioritario en este momento es conseguir cuanto antes la permanencia, «lo que deseamos es conseguir cuanto antes mantenernos en la categoría y una vez logrado el objetivo mirar a quedar lo más arriba posible, sacar el máximo de puntos. ¿El play off?, eso es muy difícil, lo nuestro es sumar el máximo y quedar en una buena posición cuanto más alta, mejor».

La reacción que ha tenido el Somos es digna de enmarcar, lleva cinco partidos consecutivos sin perder, sumando números fundamentales con tres victorias y dos empates. Para el técnico Fernando Fernández hay un partido que supone un punto de inflexión, que fue la victoria ante el Ereintza, «para mí es clave, supone el espaldarazo que supone ganar a un equipo potente, ese triunfo nos dio confianza, nos hizo creer que podíamos ganar y, a partir de ahí, comenzó una trayectoria de buenos resultados, de saber que éramos capaces de ganar».

El preparador armero confiesa que hubo un momento que lo vio todo negro, «he de decir que en algún momento lo veía mal, los resultados no nos acompañaban a lo que se sumaban las lesiones que eran bastantes y encima de gente veterana, pero los jóvenes sacaron tiraron del carro y lograron revertir la situación, no suele ser lo habitual, pero se demostró que eran competitivos y se dio un giro para bien». El Somos ha estado compitiendo con una edad media de 18-19, con jóvenes implicados en tirar hacia arriba. «A pesar de perder ante el Beti Onak, equipo fuerte, la gente salió contenta, se hizo un buen partido y se demostró que había potencial. Todos salimos satisfechos, incluso la afición. La gente que acude a Ipurua se divierte e incluso tengo la impresión de que acude más público que el año pasado. Nuestro objetivo en lo que resta de temporada es jugar bien y seguir sumando puntos», certifica Fernando. El primer duelo del 2018 será ante el Elgóibar en Olaizaga.