El Twanguero abrirá la primera cita de los conciertos de Portalea A.E. EIBAR. Sábado, 30 diciembre 2017, 00:35

El guitarrista y músico valenciano, el Twanguero, abrirá los conciertos musicales de Portalea, el próximo 7 de enero, a las 19.30 horas. Con este concierto, el Twanguero terminará en Eibar su pequeña gira de invierno antes de volver a Los Ángeles. El valenciano es uno de los artistas más activos de la escena latina. Ha tocado y grabado con artistas de la talla de Andrés Calamaro, Santiago Auserón, Diego El Cigala, Juanes, Fito Páez y Enrique Bunbury. Actualmente, incluso, es considerado como uno de los mejores guitarristas del mundo. Desde el área de Cultura se quiere repetir la experiencia, a lo largo del 2018, de celebrar conciertos en Portalea, dada la grata acogida que han acogido con: Jimmy Barnatan & The Cocooners, The Buttshakers, The Godfathers, SugarDaddy & Cereal Killers....