El Twanguero abre este domingo el 2018 de 'Portalea musika kluba' Directo. El Twanguero y su guitarra llegan este domingo a Eibar. El guitarrista valenciano cierra en Eibar su gira de invierno antes de regresar a Los Ángeles FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Jueves, 4 enero 2018, 00:08

Hasta hace pocos meses el recorrido existente para la programación de conciertos se centraba en el Teatro Coliseo. Frente a ello, la comisión de Cultura del Ayuntamiento hizo una apuesta por aprovechar las instalaciones de la casa de cultura Portalea para actuaciones de pequeño formato. Tras una experiencia piloto en el último trimestre de 2017, este ciclo arranca el nuevo año bautizado ya como 'Portalea musika kluba', y este domingo celebra su primer encuentro.

Diego García es el músico valenciano que sobre el escenario se convierte en El Twanguero. La calidad del sonido de su guitarra no ha pasado desapercibido para multitud de artistas de primera fila que han contado con él, y en su trabajo personal se ha destacado por un estilo que baila entre la guitarra española, el folk americano, el flamenco y el tango. 'Fingerpicking' es una técnica de guitarra nacida en el sur de Estados Unidos hace un siglo y El Twanguero la hace suya para deleite del público.

Concierto El Twanguero. Cuándo Domingo día 7 a las 19.30 horas. Dónde Salón de actos de la casa de cultura Portalea. Entrada 10 euros.

Con seis años de edad Diego García comenzaba sus clases en el conservatorio de Valencia y una década después entraba a formar parte de Rock'n'Bordes, con los que empezaría su experiencia internacional. A los 20 años se trasladó a Madrid donde se forjó un nombre como solista y comenzó a colaborar con artistas reconocidos. En esos años grabó y participó en conciertos y actuaciones de Merche Corisco, Nacho Campillo, Jaime Urrutia, Manolo Tena, Los Chunguitos, TamTamGo, Raphael, Sergio Dalma, Guerrilla Gorila, Santiago Auserón, Andrés Calamaro y Pumpin'Dolls entre otros.

Su producción propia se ha plasmado en cinco discos editados. 'Octopus' y 'Twanguero' fueron los dos primeros y 'The Brooklyn Session' coincidió con el periodo que el músico pasó en Nueva York, compartiendo escenario con multitud de intérpretes y bandas de la escena alternativa neoyorkina. Ya en 2013 llegó 'Argentina Songbook', un disco que cuenta con las voces de Twanguero, Enrique Bunbury, Diego El Cigala, Andrés Calamaro, Ely Guerra y Fito Páez.

Afincado ya en Los Ángeles, Diego García grabó 'Pachuco', un disco marcado por la música recogida entre México y la ciudad californiana. Este domingo llega a Portalea después de una pequeña gira que en lo que va de 2018 le ha llevado a Logroño, Santander, Madrid y Bilbao. Eibar será su despedida antes de regresar a América.

Con 90 espectadores un concierto resulta animado y rozando el lleno en Portalea, pero la misma actuación quedaría desangelada en el Coliseo y su auditorio de más de 400 butacas. Hay un circuito de artistas cuyas giras les permiten tocar en Eibar pero que no cuentan con un tirón comercial como para llenar grandes recintos. Por eso se consideró utilizar el salón de actos de Portalea para conciertos, una sala con 106 localidades.

El Ayuntamiento de Eibar ha encontrado en la vecina discográfica Hotsak un cauce para contar con artistas de rock&roll, swing, soul, blues y folk con un nivel de calidad capaz de satisfacer a un público que no busca los grandes nombres, sino músicos de directo. « Se ha comprobado que Portalea es un espacio apropiado, acogedor. La respuesta del público ha sido positiva, llenando la sala varias veces, con el público escuchando sentado, de pie, bailando y/o aplaudiendo» apuntan desde Hotsak. La edición pasada se abrió con un concierto de The Godfathers que llenó la sala y en los meses siguientes Sugar Daddy & The Cereal Killers primero, y Julián Maeso después han ofrecido su música al público eibarrés.

El objetivo es seguir programando conciertos en este espacio. La periodicidad no es fija según apuntan fuentes municipales pero buena parte de las propuestas llegan en domingos, un día que habitualmente cuenta con menos alternativas en cuando a actuaciones en directo. «Los conciertos que ha habido hasta ahora han sido muy interesantes, y la gente que ha acudido nos ha transmitido que los ha disfrutado» señala el concejal de Cultura Patxi Lejardi. La idea de ofrecer estos conciertos responde a una intención de sacar mayor provecho a los equipamientos del edificio Portalea que continuarán acogiendo conciertos a lo largo de 2018.