«Tener un festival en Eibar es una necesidad para nuestra generación» 'Ezdokfest' es el nombre del festival que reunirá a 18 bandas, con Berri Txarrak a la cabeza, el 1 y 2 de junio en Unbe FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Martes, 1 mayo 2018, 00:31

Un mes. Eso es lo que queda para que Eibar dé inicio a un festival que se sale de lo convencional. No hay una institución que asuma los riesgos. Lo que sí hay son unos promotores particulares dispuestos a hacer una apuesta fuerte por la música que se sale de los círculos más comerciales. 'Ezdokfest' es el nombre de la cita que hará pasar a 18 bandas por el inédito escenario del Complejo deportivo de Unbe.

El próximo 1 de junio el bar Ez Dok de la calle Toribio Etxebarria cumplirá cinco años desde que funciona en manos de sus dueños actuales. Beinat Saban y José Ángel Gimaré son sus responsables, y en este lustro se han convertido en una referencia por su apuesta por la música en directo. Más de 200 conciertos gratuitos en esta etapa dan fe de ello. El año pasado quisieron festejar su aniversario con una serie de actuaciones que hicieron vibrar la calle Toribio Etxebarria. «Salió bien, fue un éxito, la calle llena de gente... No esperábamos tanto pero nos sirvió para ver que la gente sí quiere rock and roll», apunta Gimaré. Por eso se pusieron a diseñar algo más ambicioso y surgió esta idea. «Tener un festival en Eibar es una necesidad para nuestra generación».

Berri Txarrak En su mejor momento, primera vez en Eibar. Toundra Post-punk y Europa. Belako Incendiario directo. Jardín de la Croix Virtuosismo rock. Viva Belgrado Post-hardcore poético. Dead Bronco Regreso de uno de nuestros favoritos. Biznaga Punk rock con tintes pop. Melange Psicodelia. Futuro Terror Urgentes desde Alicante. Joseba B Lenoir. Artista ecléctico. Kokein Eibarreses y referentes. The soulbraker company Un grupo que se reinventa. Vulk Frescura, juventud y post-punk. Doblecapa Simplicidad y contundencia. Nerabe Juventud. Mud candies Swing macarra. Comité eléctrico De casa. Cuchillo de fuego Bizarro.

Una de las primeras sorpresas en Eibar fue la elección del lugar. «El frontón Astelena tiene un aforo cercano a mil personas, que es insuficiente. Por eso, viendo el mapa de Eibar se me ocurrió pensar en Unbe». El complejo deportivo no ha albergado nunca conciertos, y el festival se celebrará en el campo superior de hierba artificial. Está prevista la sustitución de ese suelo a partir de la conclusión del festival, con lo que los posibles daños al firme no serán una preocupación. Además, la separación del casco urbano reducirá las molestias y habrá autobuses para acceder a Unbe desde el centro.

'Ezdokfest' ha ido dando a conocer su cartel de forma paulatina. Serán en total 18 bandas en unos conciertos que se celebrarán el viernes 1 de junio a partir de las 19.00 y el sábado 2 desde las 17.00 horas. Las entradas ya se han puesto a la venta a un precio de 49 euros, tanto a través de la web ezdokfest.com como en el bar Ez Dok. «Son menos de tres euros por grupo. Y los precios en la barra no van a ir a sablear, queremos facilitar que la gente venga y esté a gusto», señalan. A un mes del festival se reconocen «sorprendidos por la repercusión que está teniendo esta iniciativa. La verdad es que la venta de entradas va a buen ritmo».

Alternativo y diferente

Los navarros Berri Txarrak son el grupo que ejerce como cabeza de cartel. «Nunca han tocado en Eibar, y estamos muy contentos por poder contar con una banda como esta en el mejor momento de su carrera. Es un lujo», comenta Gimaré. Hace poco más de un mes congregaron a 10.000 personas en el BEC y son un tractor importante. «Habrá gente que venga para escuchar a Berri Txarrak, pero también habrá otra gente que irá para escuchar al resto de bandas».

Y es que la lista de artistas es tan alternativa como variada. Grupos de distintos puntos de la geografía vasca se sumarán a unos cuantos llegados de Madrid, Levante, Andalucía, Asturias y Galicia. «El año pasado todos los grupos estaban vinculados de una u otra manera con el Ez Dok. Ahora no ocurre eso, aunque todo tiene que ver con los gustos de la gente que viene aquí. Detrás de la barra aprendemos también sobre música», admite José Ángel Gimaré. En el cartel no faltará representación eibarresa con Kokein, una banda que no acude por 'jugar en casa', «sino porque es un grupo que merece la pena».

El rock es la única definición suficientemente abierta para abarcar lo que sonará en 'Ezdokfest'. «Te puede gustar o no, pero es algo alternativo, diferente a otros festivales», destacan los organizadores. Distinguirse es uno de los objetivos claros de una cita que contará con profesionales en los trabajos de producción. «Hemos dejado esa parte en manos de gente con experiencia y eso nos da mucha tranquilidad. Queremos que la gente disfrute y se puedan oír buenos conciertos. De hecho, el segundo cabeza de cartel será el sonido», remarcan.

La organización de un festival como este ha implicado una carrera desde el mes de enero en la que la confianza que ha puesto las bandas contactadas ha sido clave. «Cuesta valorar lo que hay detrás de un festival así. Nos gustaría que alguien lo hubiese hecho y poder asistir, pero nos ha tocado ponerlo en marcha», reconocen. No en vano, la apuesta económica es grande, y la continuidad de este evento dependerá de que el público llene Unbe. «Si sale bien el año que viene habrá otro», prometen.