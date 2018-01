Teatro variado, con nivel y muy eibarrés Presentación. Aitziber Atorrasagasti, Miguel de los Toyos, María José Telleria, Patxi Lejardi y Juan Ortega, desgranaron el programa de la edición 41. / FÉLIX MORQUECHO El Ayuntamiento acogió ayer la presentación oficial de la edición 41 de las Jornadas de Teatro de Eibar El presupuesto sube un 2,5% para llegar a 164.000 euros, de los que cerca del 80% se destina a la programación de los espectáculos FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Martes, 23 enero 2018, 00:30

intérpretes serán protagonistas en la apertura oficial del festival. El próximo 18 de febrero el escenario del Teatro Coliseo recibirá a los actores José Sacristán, Imanol Arias, Iñaki Miramón y Gurutze Beitia. Frente a la habitual conferencia de una persona relevante del mundo de las artes escénicas esta vez habrá coloquio con la participación de artistas de primera fila.

espectáculos conforman una programación que sigue fiel al espíritu de las Jornadas de Teatro de Eibar, con una gran variedad de estilos y propuestas. Abrirán el programa la ya tradicional Muestra de Estatuas Humanas el 16 de febrero y 'Muñeca de porcelana' el 18, con José Sacristán. El cierre tendrá acento local con la obra 'El oxímoron de la abuela', a cargo de la compañía La Red Antzerki Elkartea, el 23 de marzo.

Hay pinturas de todos los colores y pinceles de primera calidad para ilustrar el lienzo que cada año conforman las Jornadas de Teatro de Eibar. Hay obras de aquí y de allá, para pequeños y para mayores, de reír y de llorar, de figuras y de apasionados con mucho amor al arte. Ayer se presentó el cartel de la edición 41, un colorido trabajo de Javier Fernández que es la imagen de una intensa propuesta teatral que llegará a Eibar del 16 de febrero al 23 de marzo.

El salón de plenos del Ayuntamiento de Eibar acogió ayer la presentación oficial del programa, un acto en el que además del director artístico Juan Ortega estuvieron también el alcalde Miguel de los Toyos, la directora de Promoción de la Cultura del Gobierno Vasco Aitziber Atorrasagasti, la directora de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa María José Telleria, el concejal de Cultura Patxi Lejardi y el integrante de Narruzko Zezen Richard Martín.

Las Jornadas de Teatro comenzarán el 16 de febrero y acabarán el 23 de marzo. Entre esas fechas ofrecerán 21 espectáculos teatrales, la mayoría en el Teatro Coliseo pero algunos en el Complejo Educativo, en la antigua Universidad Laboral. El presupuesto de este año crece un 2,5% para situarse en 164.000 euros. Los organizadores destacaron que cerca de un 80% de esta cantidad se destina a la programación de los espectáculos, algo que no ocurre habitualmente en citas de esta magnitud.

La presentación sirvió para destacar las pinceladas locales con que cuenta esta edición. Por una parte el acto de apertura contará con dos actores que dieron sus primeros pasos en la interpretación en Eibar, Imanol Arias e Iñaki Miramón. Junto a estos dos ex de Narruzko Zezen estará nada menos de José Sacristán. La actriz Gurutze Beitia completará un cuarteto en una tertulia abierta al público titulada 'Entre actores', una cita con entrada gratuita el 18 de febrero en el Coliseo.

El programa arrancará fuerte con 'Muñecas de porcelana', un trabajo en el que Sacristán comparte escenario con Javier Godino. Entre las propuestas más llamativas también está 'Sensible', con Kiti Mánver y Chevi Muraday. No hay espectáculos de danza en esta edición pero esta disciplina sí estará presente en espectáculos como este 'Sensible'. 'Los universos paralelos' se suma al capítulo de producciones importantes con un reparto formado por Malena Alterio, Daniel Grao, Carmen Balagué, Belén Cuesta e Itzan Escamilla. La tragicomedia llegará al Coliseo con 'Héroes', una obra programada el pasado año con Juan Gea, Iñaki Miramón y Luis Varela, pero tuvo que ser cancelada por enfermedad de este último.

Junto a los nombres más conocidos Juan Ortega destacó a compañías que repiten en Eibar con distintos espectáculos gracias a sus trayectorias. Titzina aparece en el programa con 'La zanja, encuentros entre Europa y América'. También los portugueses Companhia do Chapitô, Teatro del Temple o La Garnacha con el esperpéntico 'Los cuernos de Don Friolera'. «Es la mejor obra de teatro que he visto en mi vida» sentenció Ortega. También habrá espacio para la magia con un espectáculo que llegará en dos funciones, y dos obras infantiles.

El teatro vasco tiene un peso dentro del programa con una variedad de propuestas que va desde la música de Tartean en 'Ez dok hiru' a 'Sherezade eta tipularen azalak' de Vaivén o a la recién estrenada 'Txarriboda' de Hika Teatroa. En la programación habrá una presencia eibarresa mayor que en ocasiones anteriores. Narruzko Zezen regresa con una farsa trágica titulada 'Isabelita la miracielos'. Además, Maite Lorenzo y Juanma Cano cerrarán el festival con 'El oxímoron de la abuela', «una obra que merece ser vista» señaló Ortega.

Venta de entradas

Los representantes de las distintas instituciones que apoyan el festival reconocieron la pluralidad y la calidad de su oferta. «Contar con algunas funciones en la 'Uni' nos recuerda también su origen» indicó Telleria. Al mismo tiempo, lanzaron al público la invitación a sumarse a unas Jornadas de Teatro que mantienen congelados los precios de las entradas en 12 y 15 euros, 5 euros en el caso de funciones infantiles o grupos amateur.

La venta anticipada de entradas se celebrará en el Centro social Untzaga, por imposibilidad de compatibilizarla con la actividad habitual del Coliseo. Será este sábado día 27, el domingo 28 y el lunes 29 en horario de 10.00 a 14.00 horas. La venta se pondrá en marcha simultáneamente por internet, a través de Kutxabank.