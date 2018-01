Las tasas de la Musika Eskola se reducen un 10% el próximo curso El Ayuntamiento abarata las matrículas de la Musika Eskola para conseguir más alumnos. / MORQUECHO Se pretende conseguir un aumento de las matriculaciones y bajar la aportación municipal, que alcanza el 50% ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Jueves, 1 febrero 2018, 00:26

Las tasas de la Musika Eskola Juan Bautista Gisasola quedarán reducidas, el próximo curso, en un 10%. La decisión fue tomada en el Pleno municipal, con el objetivo de lograr un mayor número de matriculaciones. Para este fin se ha formado una mesa en la que participan técnicos y docentes, que está abordando el lograr un mayor conocimiento de sus enseñanzas y la consecución de más alumnos en base a una serie de propuestas que plantearon Irabazi y EAJ-PNV.

Entre las iniciativas puestas en marcha está la puesta en marcha de una nueva oferta que no existía como son los cursos para niños de 4 a 7 años, «que han resultado un éxito porque de un aula prevista se ha conseguido llenar hasta dos», señaló el alcalde, Miguel de los Toyos.

No obstante, la financiación del centro es el principal caballo de batalla. En este momento, este servicio corre a cargo de las familias, vía matrículaciones, otra parte por medio de las ayudas del Gobierno Vasco y la tercera, a cuenta de las aportaciones del Ayuntamiento.

El alcalde mantuvo que «aunque sería deseable que las tres partes corrieran a partes iguales con la financiación, la del Ayuntamiento es de un 50 por ciento y las familias un 30 por ciento. No se arregla todo de un curso para otro y esperamos encontrar soluciones para incrementar las matriculaciones, y que de esa manera el Ayuntamiento pueda hacer frente a una menor aportación, al tiempo que apoyamos cualquier decisión que traiga consigo la mayor difusión del centro al exterior».

Aumentar matriculaciones

La decisión de la rebaja de las tasas de la Musika Eskola hizo señalar al PNV, en la oposición, que «gracias a nosotros se ha forzado un abaratamiento de este servicio y por una vez el PSE se ha dado cuenta de que ha errado porque anteriormente Irabazi y nosotros solicitamos esta rebaja, que no fue admitida. De todas maneras, pensamos que las tasas tienen que reducirse más». El PNV propuso el pasado octubre echar atrás «las subidas de tasas que el Ayuntamiento de Eibar estaba aplicando desde que en 2007 fuera trasladada de Errebal a la casa de cultura de Portalea». Su propuesta consistía en la aplicación del IPC a las tarifas de 2006, «deshaciendo las diferentes subidas realizadas durante la última década, y a partir de ahí abrir un debate sobre los precios más convenientes», ya que el PNV abogaba por abaratarlos aún más, «equiparándolos con los de Elgoibar», según dijo el portavoz Josu Mendicute. No obstante, la reducción del 10 por ciento en el Pleno no dejó satisfecho al PNV, aunque reconocía que «es un paso que se acerca a lo que exigíamos. Somos partidarios de abaratar mucho más. Si fuera por el PNV implantaríamos los precios de Elgoibar, que son más baratos. Pero creemos que al menos es un pequeño alivio para las familias que están haciendo un gran esfuerzo para que sus hijos estudien música», indicaba el portavoz jeltzale.

El edil se mostró sorprendido por el «desprecio» con el que el PSE ha actuado con su propuesta. «Todavía no entendemos cómo no nos apoyaron en nuestra propuesta, que fue avalada el pasado año por la comunidad educativa: padres, alumnos y profesores. Parece que los celos por el protagonismo importan más que realmente ayudar a las familias. Me importa más bien poco, lo único que quiero es que este sea el punto de inicio de una reflexión que sigue siendo necesaria sobre nuestra Musika Eskola y esa reflexión necesariamente nos llevará a abaratar las tasas», dijo el edil

El concejal nacionalista dijo que «es inadmisible que las familias estén cargando con subidas derivadas del traslado de la Musika Eskola a Portalea. En vez de cargárselo a quienes querían hacer el centro comercial de Errebal, se decidió cargar a las familias por estudiar música. De hace unos años a esta parte, este Ayuntamiento viene tratando la educación musical como si de un lujo se tratara», expuso. Por todo ello, Mendicute reclamó «una reflexión seria sobre el futuro del aprendizaje musical en Eibar, y el punto de partida para un debate sobre el precio no podía ser el abusivo precio actual, sino el de hace 10 años, antes de que se aplicaran las subidas», consideró.

Según el representante jeltzale, esta rebaja se trata de «una cuestión de justicia», pero añade que «aún más importante es aspirar a aumentar la matriculación, para hacer que la Musika Eskola sea más eficiente». Los jeltzales se marcaron, el pasado año, el objetivo de aumentar el número de matrículas en un 50%.

Tarifas

Las tasas por estas enseñanzas, entre alumnos de 4 a 7 años, serán en lenguaje musical de 249,97 euros y a partir de 7 años de 374, 95 euros. Las enseñanzas de un instrumento ascienden a 421,07 euros, mientras que el lenguaje musical más un instrumento sumará 668,43 euros, mientras que si se trata dos instrumentros alcanza los 990,38 euros para empadronados en Eibar.