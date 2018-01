Tambores que retumban, en concierto Escenario. El concierto repetirá formación respecto al año pasado, con la Banda de Txistularis, quinteto de metal, tambores y barriles. / MIKEL ASKASIBAR El Teatro Coliseo acoge este domingo las marchas de Sarriegui en una nueva edición del animado concierto de tamborrada FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Viernes, 19 enero 2018, 00:22

Los tambores le pueden poner a alguien la cabeza como un bombo o animarle a disfrutar de una fiesta. Con esta segunda idea llega el Concierto de tamborrada, una iniciativa que la Banda de Txistularis de Eibar puso en marcha hace más de treinta años y que mantiene con mimo en su calendario. Las melodías de Sarriegui, tan características de San Sebastián, sonarán en el Teatro Coliseo junto a otras marchas con un ingrediente común, el rataplán de los tambores.

El concierto se organiza cada año en torno al día de San Sebastián, y en esta ocasión ha coincidido que tendrá lugar al día siguiente. Cuando aún resuenen los ecos de los tambores en la capital guipuzcoana y en otras localidades en las que esta fiesta tiene arraigo, en Eibar llegará el momento de disfrutar de la tamborrada, pero en fino. El Teatro Coliseo será el escenario de un concierto que parte de una música que se celebra en la calle. Es la décima ocasión en este escenario acoge la actuación, asentada ya en el Coliseo desde su reapertura.

Qué Concierto de tamborrada. Quién Banda de Txistularis Usartza, quinteto de metal Molto Vivace y tamborrada de Eibar. Cuándo Domingo día 21 a las 12.30 horas. Dónde Teatro Coliseo. Entrada libre.

Los años han cambiado algunos aspectos del concierto de tamborrada pero en lo básico se mantiene la esencia original. Los participantes de esta edición repiten respecto a la del pasado año. La Banda de Txistularis Usartza participa siempre, como organizadora del concierto, y con sus integrantes estarán también los músicos del quinteto de metal Molto Vivace. En conjunto serán los responsables de entonar unas melodías que requieren de algo más. Ese plus lo darán los representantes de las distintas compañías de la tamborrada.

La fiesta de la tamborrada no se vive en Eibar en torno al día de San Sebastián sino que se celebra en verano, dentro de las fiestas de San Juan. Con el termómetro pasando poco de los cero grados cuesta recordar que cada 24 de junio se inicia a golpe de tambor en la plaza de Unzaga. En este concierto el número de tambores y barriles no es tan alto como en Sanjuanes, pero se trata de que haya una representación equilibrada, que los tambores no tapen la música y viceversa.

Caballería de viejas

El programa del concierto no cambia demasiado de año en año pero muestra su variedad, uno de los puntos fuertes de la tamborrada eibarresa. La organización ha presumido siempre de incorporar a esta fieste multitud de melodías. Además de las más conocidas de Sarriegui, que no pueden faltar en pleno fin de semana de San Sebastián, también sonarán piezas oriundas de otras localidades. Tampoco faltarán las composiciones eibarresas más conocidas.

La novedad será 'Comparsa de caballería de viejas', una de las obras de Raimundo Sarriegi. El resto del programa incluye 'Donostiako Martxa', 'Diana Txikia', 'Diana', 'Eibarko Herria', 'Idiarena', 'Urnietako Ereserkia', 'Eibarko Martxa', 'Polka de Tambores', 'Mutriku Herria', 'Pantxika', 'Hau dek hau', 'Katiuska', 'Debako Martxa' y 'Tatiago'.

La directora de la Banda de Txistularis Usartza, Elena Pérez, será la encargada de llevar la batuta del concierto. El programa se abrirá con la 'Marcha de San Sebastián', un sonido plenamente reconocible para los aficionados a la tamborrada. Con ella arrancará un concierto diferente de los habituales. El público podrá acompañar a tambores y barriles en una cita que resta formalidad para ganar en ambiente festivo. Músicos y componentes de la tamborrada de Eibar marcarán el ritmo para disfrutar de una fiesta en formato recogido. La entrada es libre hasta completar aforo y es bienvenido el público de todas las edades.